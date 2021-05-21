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Суд не змінив запобіжний захід Медведчуку

Джерело: 24 канал

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги ані адвокатів нардепа Віктора Медведчука, ані прокурорів. Фактично рішення про запобіжний захід для кума Путіна залишили без змін – він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 9 липня. Це рішення не підлягає оскарженню.

Що вимагали сторони

захисники Віктора Медведчука просили пом'якшення запобіжного заходу;

слідчі вимагали суворішого заходу – взяття під варту чи заставу у 300 мільйонів гривень.

Цікаво! В Офісі генерального прокурора раніше визначили розмір застави для кума Путіна у понад 300 мільйонів гривень. Така сума, як пояснили в ОГ, складає приблизно десяту частину тих, цінностей, що могли бути розграбовані.

Зауважимо, суд не задовольнив апеляційні скарги як адвокатів, так і прокурорів. Водночас одразу 26 нардепів від ОПЗЖ хотіли взяти на поруки кума Путіна, але суд відмовив їм всім.

Справа Медведчука: що варто знати

Кума Путіна та голову партії ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, а також розграбуванні національних ресурсів в окупованому Криму. Також слідство стверджує, що Медведчук передавав дані про ЗСУ через Тараса Козака росіянам.

11 травня нардепу Віктору Медведчуку оголосили про підозру. Його звинувачують у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів. У СБУ заявили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором".

Вже 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний браслет.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський 21 травня підписав низку указів, якими ввів у дію рішення РНБО від 14 травня. Відтак, під санкціями України опинилися:

Кримінальні авторитети. Мовиться про 650 юридичних та фізичних осіб. За словами Зеленського, більшість з них перебувають не в Україні. Влада вирішила заблокувати активи таких осіб. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо. До речі, такі обмеження ввели безстроково.

Мовиться про 650 юридичних та фізичних осіб. За словами Зеленського, більшість з них перебувають не в Україні. Влада вирішила заблокувати активи таких осіб. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо. До речі, такі обмеження ввели безстроково. Ватажки бойовиків. Мовиться про очільників "ДНР" та "ЛНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника, а також "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Мовиться про очільників "ДНР" та "ЛНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника, а також "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова. Російські компанії та телеканали. У санкційному списку опинилися аж 138 російських телеканалів та компанії.

Назарова виправдали у справі про збиття Іл-76

Джерело: Верховний Суд

Верховний Суд визнав генерал-майора Віктора Назарова не винним у справі про збиття Іл-76. Судді виявили, що твердження попереднього судового висновку було неправильним.

У ньому мовилось, що Назаров міг запобігти терористичному акту, в результаті якого збили літак ІЛ-76. Відтак справу закрили через відсутність у Назарова складу кримінального правопорушення.

Авіакатастрофа ІЛ-76: головне

У ніч проти 14 червня 2014 року у небі над Луганськом терористи підбили військовий транспортний літак Іл-76 Повітряних сил Збройних сил України.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 49 людей , серед них 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

, серед них 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади. Родичі загиблих звинуватили заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова у трагедії. Суд засудив його до 7 років в'язниці, проте він подав на апеляцію. Власне, за нею, військового виправдали.

Українця у Криму засудили на 11 років

Джерело: фейсбук Людмили Денісової

Окупаційний суд у Криму засудив українця Івана Яцкіна до 11 років в'язниці з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Його звинувачують у нібито зборі та передачі Україні інформації, що становить державну таємницю Росії. Вже відомо, що Яцків буде подавати апеляційну скаргу на вирок.

До теми Політв'язень Яцкін виступив з останнім словом у "суді" Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова забила на сполох через таке рішення. Вона підкреслила, що незаконний вирок так званого суду демонструє системні політичні репресії окупаційної влади стосовно українців, які вільно висловлюють проукраїнську позицію в окупованому Криму.

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати на це та посилити тиск на Росію. Крім того, просять допомогти звільнити усіх політв’язнів.

Актуально! Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконний "вирок" україневі Івану Яцкіну.

Справа Івана Яцкіна: що відомо

Українця затримали 16 жовтня 2019 року в Сімферополі за звинуваченням у державній зраді. Санкція цієї статті передбачала позбавлення волі терміном до 20 років.

Раніше Полозов повідомляв, що у політв'язня погіршилось здоров'я. Керівництво СІЗО блокує передачу йому ліків. Крім того, окупанти знущаються з чоловіка.

Коли в Україну прийде спека

Джерело: Укргідрометцентр

Після затяжних дощів та похолодання в Україну незабаром прийде потепління. Синоптики прогнозують спеку вже наприкінці цього тижня – з 22 та 23 травня. Щоправда, літня погода тішитиме переважно мешканців східної та південної України.

Погода на Сході та Півдні

У цих регіонах 22 травня стовпчики термометрів максимально покажуть +24...+26. Але вже наступного дня повітря прогріється до +27...+29 градусів. Найтепліше буде на:

Луганщині,

Донеччині,

Запоріжжі.

Яка ситуація в інших регіонах України

Трохи прохолодніше буде у центральних та північних областях нашої країни. Тоді як на Західній Україні про спеку взагалі не мовиться. Ба більше, якщо 22 травня грози та зливи відступлять, то 23 травня – знов треба буде носити парасольки. Найпрохолодніше 23 травня буде у:

Волинській області,

Львівській області,

Рівненській області.

Там стовпчики термометрів покажуть лише +17...+19 градусів, а небо весь день буде затягнуте хмарами. Загалом, за прогнозом синоптиків, грози та зливи 23 травня будуть у західних, а також частині північних та центральних областей.



Прогноз погоди на 23 травня / Фото Укргідрометцентру

Додамо, що протягом останніх днів в Україні вирував циклон, який і приніс похолодання. Через складні погодні умови рятувальникам навіть довелося оголосити штормове попередження.