Главные новости 23 мая: падение воздушного шара, основателя NEXTA Протасевича сняли с самолета

В Хмельницкой области упал воздушный шар, есть жертва. В Италии оборвался трос на канатной дороге, более 10 человек погибли. Основателя оппозиционного канала NEXTA Романа Протасевича сняли с самолета и задержали в Минске. В Луцке людей эвакуировали со смотрового колеса. Такими были главные новости Украины и мира 23 мая.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 23 мая​:

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Воздушный шар упал на Хмельнитчине

Источник: Полиция Хмельницкой области

Воздушный шар с пассажирами на борту упал на землю. Это произошло в селе Кульчиевцы, Каменец-Подольского района Хмельницкой области вечером 22 мая. На борту было 6 человек – пилот и пассажиры.

К сожалению, 53-летний мужчина из Прилук погиб. Еще 5 человек – травмированы. По информации СМИ, это был первый полет шара. Причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия, да и воздушный аппарат стартовал уже тогда, когда темнело.



В результате падения погиб мужчина / Фото Нацполиции

Канатная дорога оборвалась в Италии

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил воздушных полетов. Утренние полеты в рамках фестиваля воздушных шаров в Каменце-Подольском отменили.

Источник: The Local

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На севере Италии 23 мая оборвался трос на канатной дороге, возле озера Маджоре. Кабина, в которой находились, по предварительной информации 15 человек, сорвалась со значительной высоты. До вершины горы оставалось всего 300 метров.

Жертвами падения стали 14 человек. Известно, что среди погибших были туристы из Германии. Двух детей – возрастом 5 и 9 лет – вертолетом доставили в туринскую больницу. Один ребенок умер уже в госпитале.



Кабина была в 300 метрах от вершины / Фото EPA

Канатную дорогу закрывали для капитального ремонта 7 лет назад. Работы продолжались около 2 лет и стоили 4 миллиона евро

Где расположена канатная дорога – смотрите на карте:

Задержание Романа Протасевича

Источник: NEXTA

В Национальном аэропорту Минска вынужденно приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Воздушное судно совершило посадку из-за сообщения о взрывчатке на борту. Причем информация поступила от белорусских диспетчеров.

Главное здесь Из-за "минирования": в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA Протасевича

С самолета сняли и задержали основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против него и его коллег по каналу в Беларуси уже возбудили ряд уголовных дел – в частности, речь идет об организации массовых беспорядков. По таким "обвинениям" Протасевич может оказаться за решеткой на 15 лет.

Что касается самолета, то никакой взрывчатки на нем, конечно, не нашли. Однако в транзитной зоне и пассажиров, и воздушное судно осмотрели.

Еще перед вылетом журналист написал, что за ним следят. В аэропорту Афин неизвестный мужчина пытался сфотографировать его документы.



Переписка Протасевича о слежке / Фото с телеграм-канала Baza

Международная реакция на задержание Романа Протасевича

Источник: 24 канал

Ряд стран резко осудил действия белорусских властей в отношении Протасевича. Оппозиционного журналиста призвали немедленно освободить. В Евросоюзе даже пригрозили официальному Минску санкциями.

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В МИД Украины – солидарны. Новости из Беларуси назвали "тревожными"

Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы,

– написал спикер дипведомства Олег Николенко.

На такие действия Беларуси, которые уже считают спецоперацией, отреагировали и в НАТО. Генсек Йенс Столтенберг назвал задержание Протасевича серьезным и опасным инцидентом. Поэтому Альянс потребует международного расследования.

Самолет вернулся в Вильнюс

В конце концов самолет из Минска таки переправили в Вильнюс: он 8 часов внепланово провел в Беларуси.

В Литву вернулись не все пассажиры, которые были на борту. Оппозиционер Павел Латушко заявил, что из Минска не вылетели 6 человек, 4 из них – россияне, 2 – белорусы. Вероятно, что девушку основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича тоже задержали в Минске. Яна летела вместе с Романом из Афин. Однако на борту самолета, прибывшего в Вильнюс, ее нет.

В Луцке люди застряли на колесе обозрения

Источник: ГСЧС Украины

В Луцком парке аттракционов 23 мая прямо во время работы остановилось колесо обозрения. В ловушке на высоте оказались 12 человек, среди них 6 детей.

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Снимали посетителей парка с колеса с помощью пожарной лестницы. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Операция завершилась успешно. Люди, следившие за эвакуацией, аплодировали работе спасателей.

Пока причин инцидента не установили. Все остальные аттракционы в парке работали исправно.

Смотрите видео из Луцка / видео с телеграм-канала "Лучане":