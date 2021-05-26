Главные новости 26 мая: новый владелец УП, Кабмин хочет ослабить карантин, обвинения Лукашенко

Новым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала. Правительство планирует ослабить карантин. Александр Лукашенко обвинил Украину, будто та не хотела принять "заминированный" самолет Ryanair. НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси. В ОАСК искали взрывчатку. Такими были главные новости 26 мая.
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Новый владелец "Украинской правды"
Источник: "Украинская правда"
У издания "Украинская правда" теперь новый владелец. Им стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Редактор-основательница СМИ Елена Притула заключила с ним редакционное соглашение, в соответствии с которым все корпоративные права на издание и его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.
Команда во главе с редактором Севгиль Мусаевой будет работать в неизменном формате. Притула тоже останется в команде.
Фиала обещает не вмешиваться в редакционную политику
Новый владелец заверил, что не будет вмешиваться в редакционную политику издания. Для этого Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение, которое опубликовали на сайте.
Оно предусматривает, что решение о редакционном содержании текстов будет принимать только редакционное руководство и персонал, а также, что владелец будет уважать редакционную независимость СМИ и не влиять на нее.
Что известно о Dragon Capital?Это одна из крупнейших групп компаний в Украине. Она работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Томаш Фиала совместно с украинскими партнерами основал ее в 2000 году в Киеве.
Правительство хочет смягчить карантин
Источник: 24 канал
Кабмин заговорил об ослаблении карантинных ограничений в Украине, которые ввели из-за коронавируса. В частности, предлагают смягчить ограничения желтой зоны, в которой сейчас находится вся Украина.
Что хотят разрешить
- расширить возможности для проведения массовых культурных мероприятий;
- разрешить работать различным типам средств размещения;
- снять временные ограничения для кафе и ресторанов;
- разрешить пересечение границы иностранцам из определенных стран. Правда, не уточнили, из каких именно государств.
Адаптивный карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Обвинения Лукашенко в сторону Украины
Источник: SB.BY
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил некоторые города в том, что якобы они не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair. В частности, политик назвал Киев, Львов, Вильнюс и Варшаву.
Лукашенко утверждает, что другие страны боялись ответственности и поэтому не приняли самолет. По его словам, кому-то "могло быть надо, чтобы самолет остановился в Минске".
В Украине опровергли заявления Лукашенко
В пресс-службе аэропорта "Киев" журналистам 24 канала рассказали, что сообщение о необходимости принять заминированный самолет к ним не поступало. В ГП "Украэрорух" заявили, что информация самопровозглашенного президента Беларуси не соответствует действительности.
Лукашенко "приписал" к истории Швейцарию
Так, Лукашенко заявил, что сообщение о бомбе на самолете с Протасевичем поступило из Швейцарии. Власти страны подчеркнули, что ничего не знали о так называемом "минировании" самолета, поэтому слова самопровозглашенного президента – неправда.
Кстати, после задержания Романа Протасевича в Беларуси Лукашенко срочно встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Что известно о посадке самолета и задержании Протасевича
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Его вынужденно посадили в аэропорту Минска.
- Силовики обыскали пассажиров рейса, но взрывчатку не нашли.
- Однако задержали основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Журналист предупреждал, что перед вылетом из Афин за ним следили.
- Мировое сообщество осудило такие действия белорусских властей. Ряд стран мира запретил авиасообщение с Минском, среди них – Украина.
Регулятор запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси
Источник: телеграм-канал Алексея Гончаренко
Нацкомиссия по энергетике и тарифам запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину. Правило будет действовать до 1 октября 2021 года.
Что этому предшествовало
Еще 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет регулятору запрещать или ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Таким образом НКРЭКУ получила полномочия регулировать импорт в части межгосударственных связей между Украиной и теми государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. Заметим, кроме ЕС, сторонами общества являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Украина, Черногория, Сербия и Грузия.Важно! Перед тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина планирует вообще отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией. Он предполагал, что это должно было произойти до конца 2023 года.
ОАСК "заминировали"
Источник: 24 канал
Окружной административный суд Киева 26 мая "заминировали". Посетителей и работников суда пришлось эвакуировать. Саперы и "скорая" сразу же прибыли на место.
Спасатели работали несколько часов. Правда, взрывчатки так и не нашли.
В суде должны были рассматривать дело Тупицкого
Согласно расписанию ОАСК, в 14:30 должны были рассматривать дело, где ответчиком является отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий.
ОАСК "заминировали" / Фото Анны Брыковой, 24 канал
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