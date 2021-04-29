В сеть слили разговор Суркова и Медведчука. Новым министром энергетики стал Герман Галущенко. В Европарламенте заявили, что если Россия будет наступать на Украину, ее отключат от SWIFT. СМИ о возможном месте встречи Путина и Зеленского. Экс-советника Азарова Игоря Сосновского взяли под стражу в Москве. Такими были главные новости Украины и мира 29 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Новый министр энергетики

Источник: 24 канал

Все здесь Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики

Верховная Рада 29 апреля собралась на внеочередное заседание и поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики. За это проголосовали 305 нардепов.

Перед голосованием кандидат выступил перед парламентариями. Он начал с опровержения своей связки с олигархатом, а также с Андреем Деркачом. Все эти упреки он назвал "фейками".

Если есть желание доказать, то сегодня есть множество возможностей показать приказ господина Деркача о моем назначении в Энергоатом. Покажите его,

– заявил Галущенко.

Накануне кандидатуру Галущенко утвердил профильный комитет

Представление на назначение Галущенко премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду 27 апреля. Уже на следующий день эту кандидатуру одобрил профильный комитет.

Это интересно! До Галущенко исполняющим обязанности министра энергетики был Юрий Витренко. 28 апреля Кабмин назначил Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева.

К теме Витренко начал исполнять обязанности главы "Нафтогаза"

Коротко о Германе Галущенко

Источник: Атомная энергия

Родился 1 мая 1973 года во Львове.

Окончил Львовский государственный университет по специальности "Правоведение" в 1995 году.

Заслуженный юрист Украины.

Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.

Кабмин 6 мая 2020 года назначил Галущенко вице-президентом Энергоатома.

Слитый разговор Медведчука и Суркова

Источник: 24 канал

24 канал получил запись вероятного разговора пророссийского нардепа Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год. В нем политики обсудили ТКГ и боевиков.

Первым к Суркову позвонил Медведчук.

Читайте больше Слили разговор Суркова и Медведчука о ТКГ и боевиках: аудио

Отрывок о сотрудничестве с боевиками

Медведчук. Алло. Привет, Слав.

Сурков. Я уже, честно говоря, там вроде разобрался. Я там хотел узнать по поводу того заявления, что уголь там не будут покупать.

М. Ааааа, так это я уже все, был 3 часа у параллельного. Он говорит: "Ну послушай, это же...".

С. Угу (смеется).

М. Он уже заявление об отставке написал позавчера. Алло.

С. Да, мне сказали ... Сказали (сдержанно смеется).

М. Нет-нет, а я, знаешь, как сказал? Я говорю: "Послушай, вот вчера он делает заявление – нашего человека у Захарченко не принимают, наш человек едет прочь. Ну что это за ху*ня, б*я?! Сколько это будет продолжаться, б*я?!"

С. Да, да, точно. Правильно (смеется).

М. А я тебе другое хочу сказать, Слава, раз ты уже позвонил.

С. Да, угу-угу.

М. Значит, я только что был у "больших", да. Ну у местных "больших". И там долго говорили – несколько часов – и он рассказывал, что вчера был разговор, да? И так вроде сказали, что тебе надо приехать, да?

С. Да.

Обратите внимание! Во время разговора с Сурковым Медведчук якобы звонил тогдашнему президенту Петру Порошенко.

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Сурков и Медведчук обсудили и Трехстороннюю контактную группу

Также Сурков и Медведчук подняли и тему Трехсторонней контактной группы – в частности, возмущение украинской стороны относительно вероятных переговоров с пророссийскими боевиками.

Что известно о Владиславе Суркове? В 2008 – 2011 – первый заместитель руководителя администрации президента России.

В 2011 – 2013 годах был заместителем главы правительства России.

В 2013 – 2020 – помощник президента России.

В январе 2020 якобы покинул госслужбу из-за "изменения на украинском направлении".



СБУ обвиняет Суркова в организации террористических актов в Киеве и Крыму.



Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз.



Данные из В 2008 – 2011 – первый заместитель руководителя администрации президента России.В 2011 – 2013 годах был заместителем главы правительства России.В 2013 – 2020 – помощник президента России.В январе 2020 якобы покинул госслужбу из-за "изменения на украинском направлении".СБУ обвиняет Суркова в организации террористических актов в Киеве и Крыму.Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз.Данные из Википедии

Слушайте запись вероятного разговора Медведчука и Суркова:

Решение Европарламента относительно SWIFT и России

Источник: Европарламент

Европарламент принял резолюцию о мерах против России в случае военного наступления на Украину. Согласно документу, Евросоюз должен будет немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT, а также остановить импорт российской нефти и газа.

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На такое решение европарламентариев подтолкнули несколько моментов: стягивание войск России к границам Украины, ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, а также дипломатический скандал между Москвой и Прагой.

Механизм влияния на Россию, который могут применить:

немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT;

остановить импорт российской нефти и газа;

заморозить все активы и запретить въезд приближенным к власти олигархам и их семьям.

Какие требования есть в резолюции:

вывести войска с Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом и Севастополем;

обеспечить свободу судоходства и транзита через Керченский пролив в порты Азовского моря;

выполнять Минские договоренности, конструктивно участвовать в нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе,

немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных во время протестов в его поддержку, расследовать его отравление;

выслать из стран ЕС российских дипломатов из-за дипломатического скандала в связи со взрывом склада оружия в чешском Врбетице.

А что в России? Пока не отключили: в России думают создать альтернативу системе SWIFT

Ватикан, Вена или Иерусалим: где встретятся Путин и Зеленский

Источник: "Новое время"

Президент Владимир Путин поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку начать организацию встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Сам Зеленский в интервью отметил, что идеальным местом для встречи считает Ватикан.

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Однако СМИ сообщают, что есть еще несколько локаций на рассмотрении. В частности, речь идет об Иерусалиме и Вене.

У Нетаньяху (премьер Израиля – 24 канал) доверительные отношения и с нами, и с Россией. Поэтому Иерусалим – хороший вариант. Есть и другой – Вена. Оба места по-своему подходят как с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон,

– сообщает собеседник издания "Новое время".

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники заявило, что кроме Ватикана озвучивались также варианты Турции и Израиля. Правда, пока окончательного решения нет.

Что говорят в Москве? В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что продвинуться в подготовке переговоров российского и украинского президентов пока не удалось.

Экс-советника Азарова взяли под стражу в Москве

Источник: ТАСС

Пресненский суд Москвы 29 апреля взял под стражу на 2 месяца бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Игоря Сосновского обвиняют в попытке мошенничества.

За услуги Сосновский требовал 5 миллионов долларов

СМИ сообщали, что Сосновский предложил бывшему гендиректору "Рейлтрансхолдинга" Сергею Шпаку посодействовать в снятии его с международного розыска. Экс-советник Азарова уверял, что имеет связи в российских спецслужбах. За такие услуги бывший советник экс-премьера требовал 5 миллионов долларов. В противном случае Сосновский угрожал Шпаку экстрадицией из Украины в Россию.