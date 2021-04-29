Главные новости 29 апреля: слитый разговор Суркова и Медведчука, новый министр энергетики
В сеть слили разговор Суркова и Медведчука. Новым министром энергетики стал Герман Галущенко. В Европарламенте заявили, что если Россия будет наступать на Украину, ее отключат от SWIFT. СМИ о возможном месте встречи Путина и Зеленского. Экс-советника Азарова Игоря Сосновского взяли под стражу в Москве. Такими были главные новости Украины и мира 29 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Новый министр энергетики
Источник: 24 канал
Все здесь Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики
Верховная Рада 29 апреля собралась на внеочередное заседание и поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики. За это проголосовали 305 нардепов.
Перед голосованием кандидат выступил перед парламентариями. Он начал с опровержения своей связки с олигархатом, а также с Андреем Деркачом. Все эти упреки он назвал "фейками".
Если есть желание доказать, то сегодня есть множество возможностей показать приказ господина Деркача о моем назначении в Энергоатом. Покажите его,
– заявил Галущенко.
Накануне кандидатуру Галущенко утвердил профильный комитет
Представление на назначение Галущенко премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду 27 апреля. Уже на следующий день эту кандидатуру одобрил профильный комитет.
К теме Витренко начал исполнять обязанности главы "Нафтогаза"
Коротко о Германе Галущенко
Источник: Атомная энергия
- Родился 1 мая 1973 года во Львове.
- Окончил Львовский государственный университет по специальности "Правоведение" в 1995 году.
- Заслуженный юрист Украины.
- Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.
- Кабмин 6 мая 2020 года назначил Галущенко вице-президентом Энергоатома.
Слитый разговор Медведчука и Суркова
Источник: 24 канал
24 канал получил запись вероятного разговора пророссийского нардепа Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год. В нем политики обсудили ТКГ и боевиков.
Первым к Суркову позвонил Медведчук.
Читайте больше Слили разговор Суркова и Медведчука о ТКГ и боевиках: аудио
-
Отрывок о сотрудничестве с боевиками
Медведчук. Алло. Привет, Слав.
Сурков. Я уже, честно говоря, там вроде разобрался. Я там хотел узнать по поводу того заявления, что уголь там не будут покупать.
М. Ааааа, так это я уже все, был 3 часа у параллельного. Он говорит: "Ну послушай, это же...".
С. Угу (смеется).
М. Он уже заявление об отставке написал позавчера. Алло.
С. Да, мне сказали ... Сказали (сдержанно смеется).
М. Нет-нет, а я, знаешь, как сказал? Я говорю: "Послушай, вот вчера он делает заявление – нашего человека у Захарченко не принимают, наш человек едет прочь. Ну что это за ху*ня, б*я?! Сколько это будет продолжаться, б*я?!"
С. Да, да, точно. Правильно (смеется).
М. А я тебе другое хочу сказать, Слава, раз ты уже позвонил.
С. Да, угу-угу.
М. Значит, я только что был у "больших", да. Ну у местных "больших". И там долго говорили – несколько часов – и он рассказывал, что вчера был разговор, да? И так вроде сказали, что тебе надо приехать, да?
С. Да.
Стоит прочитать СМИ обнародовали вероятный разговор Вилкула –Суркова о выборах в Раду в 2014 году
Сурков и Медведчук обсудили и Трехстороннюю контактную группу
Также Сурков и Медведчук подняли и тему Трехсторонней контактной группы – в частности, возмущение украинской стороны относительно вероятных переговоров с пророссийскими боевиками.
Что известно о Владиславе Суркове?В 2008 – 2011 – первый заместитель руководителя администрации президента России.
В 2011 – 2013 годах был заместителем главы правительства России.
В 2013 – 2020 – помощник президента России.
В январе 2020 якобы покинул госслужбу из-за "изменения на украинском направлении".
СБУ обвиняет Суркова в организации террористических актов в Киеве и Крыму.
Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз.
Данные из Википедии
Слушайте запись вероятного разговора Медведчука и Суркова:
Решение Европарламента относительно SWIFT и России
Источник: Европарламент
Европарламент принял резолюцию о мерах против России в случае военного наступления на Украину. Согласно документу, Евросоюз должен будет немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT, а также остановить импорт российской нефти и газа.
К теме Высылка дипломатов из России – лишь попытка давить на другие страны, – госсекретарь МИД Украины
На такое решение европарламентариев подтолкнули несколько моментов: стягивание войск России к границам Украины, ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, а также дипломатический скандал между Москвой и Прагой.
Механизм влияния на Россию, который могут применить:
- немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT;
- остановить импорт российской нефти и газа;
- заморозить все активы и запретить въезд приближенным к власти олигархам и их семьям.
Какие требования есть в резолюции:
- вывести войска с Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом и Севастополем;
- обеспечить свободу судоходства и транзита через Керченский пролив в порты Азовского моря;
- выполнять Минские договоренности, конструктивно участвовать в нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе,
- немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных во время протестов в его поддержку, расследовать его отравление;
- выслать из стран ЕС российских дипломатов из-за дипломатического скандала в связи со взрывом склада оружия в чешском Врбетице.
А что в России? Пока не отключили: в России думают создать альтернативу системе SWIFT
Ватикан, Вена или Иерусалим: где встретятся Путин и Зеленский
Источник: "Новое время"
Президент Владимир Путин поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку начать организацию встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Сам Зеленский в интервью отметил, что идеальным местом для встречи считает Ватикан.
Читайте также Святое место, – Арахамия объяснил намерение Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
Однако СМИ сообщают, что есть еще несколько локаций на рассмотрении. В частности, речь идет об Иерусалиме и Вене.
У Нетаньяху (премьер Израиля – 24 канал) доверительные отношения и с нами, и с Россией. Поэтому Иерусалим – хороший вариант. Есть и другой – Вена. Оба места по-своему подходят как с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон,
– сообщает собеседник издания "Новое время".
Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники заявило, что кроме Ватикана озвучивались также варианты Турции и Израиля. Правда, пока окончательного решения нет.
Экс-советника Азарова взяли под стражу в Москве
Источник: ТАСС
Пресненский суд Москвы 29 апреля взял под стражу на 2 месяца бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Игоря Сосновского обвиняют в попытке мошенничества.
За услуги Сосновский требовал 5 миллионов долларов
СМИ сообщали, что Сосновский предложил бывшему гендиректору "Рейлтрансхолдинга" Сергею Шпаку посодействовать в снятии его с международного розыска. Экс-советник Азарова уверял, что имеет связи в российских спецслужбах. За такие услуги бывший советник экс-премьера требовал 5 миллионов долларов. В противном случае Сосновский угрожал Шпаку экстрадицией из Украины в Россию.
Поделиться новостью