У мережу злили розмову Суркова та Медведчука. Новим міністром енергетики став Герман Галущенко. У Європарламенті заявили, що якщо Росія наступатиме на Україну, її відключать від SWIFT. ЗМІ про можливе місце зустрічі Путіна та Зеленського. Ексрадника Азарова Ігоря Сосновського взяли під варту у Москві. Такими були головні новини України та світу 29 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Новий міністр енергетики

Джерело: 24 канал

Все тут Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики

Верховна Рада 29 квітня зібралась на позачергове засідання і підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаді міністра енергетики. За це проголосували 305 нардепів.

Перед голосуванням кандидат виступив перед парламентарями. Він почав зі спростування свого зв'язка з олігархатом, а також з Андрієм Деркачем. Усі ці закиди він назвав "фейками".

Якщо є бажання довести, то сьогодні є безліч можливостей показати наказ пана Деркача про моє призначення в Енергоатом. Покажіть його,

– заявив Галущенко.

Напередодні кандидатуру Галущенка затвердив профільний комітет

Подання на призначення Галущенка прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у Верховну Раду 27 квітня. Вже наступного дня цю кандидатуру схвалив профільний комітет.

Це цікаво! До Галущенка виконувачем обов'язків міністром енергетики був Юрій Вітренко. 28 квітня Кабмін призначив Вітренка головою НАК "Нафтогаз України" замість Андрія Коболєва.

До теми Вітренко почав виконувати обов'язки глави "Нафтогазу"

Коротко про Германа Галущенка

Джерело: Атомна енергія

Народився 1 травня 1973 року у Львові.

Закінчив Львівський державний університет за спеціальністю "Правознавство" в 1995 році.

Заслужений юрист України.

Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ України.

Кабмін 6 травня 2020 призначив Галущенка віцепрезидентом Енергоатому.

Злита розмова Медведчука та Суркова

Джерело: 24 канал

24 канал отримав запис ймовірної розмови проросійського нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. У ній політики обговорили ТКГ та бойовиків.

Першим до Суркова зателефонував Медведчук.

Читайте більше Злили розмову Суркова та Медведчука про ТКГ і бойовиків: аудіо

Уривок про співпрацю з бойовиками

Медведчук: Алло. Привіт Слав.

Сурков: Я вже там, чесно кажучи, там начебто розібрався. Я там хотів дізнатися з приводу тої заяви Продана, що вугілля там не будуть купляти.

М: Ааааа, так це я вже все, був 3 години у паралельного. Він каже: "Ну послухай, це ж…".

С: Угу. (Сміється)

М: Він вже заяву про відставку написав позавчора. Алло.

С: Так, мені сказали… Сказали. (Стримано сміється)

М: Ні-ні, а я, знаєш, як сказав? Я кажу: "Послухай, от вчора він робить заяву – нашу людину в Захарченка не приймають, наша людина їде геть. Ну що це за ху*ня, б*я?! Скільки це буде тривати, б*я?!

С: Так, так, точно. Правильно. (Сміється)

М. А я тобі інше хочу сказати, Слава, раз ти вже подзвонив.

С: Так, угу-угу.

М. Значить, я тільки що був у "великих", так. Ну в місцевих "великих". І там довго говорили – кілька годин – і він розказував, що вчора була розмова, так? І так ніби сказали, що тобі треба приїхати, так?

С: Так.

Зверніть увагу! Під час розмови з Сурковим Медведчук начебто телефонував тодішньому президенту Петрові Порошенку.

Варто прочитати ЗМІ оприлюднили ймовірну розмову Вілкула – Суркова про вибори до Ради в 2014 році

Сурков та Медведчук обговорили і Тристоронню контактну групу

Також Сурков та Медведчук підняли тему і Тристоронньої контактної групи – зокрема, обурення української сторони щодо ймовірних перемовин з проросійськими бойовиками.

Що відомо про Владислава Суркова? У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії.

У 2011 – 2013 роках був заступником голови уряду Росії.

У 2013 – 2020 – помічник президента Росії.

У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку".

СБУ звинувачує Суркова в організації терористичних актів у Києві та Криму.

Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз.

Дані з У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії.У 2011 – 2013 роках був заступником голови уряду Росії.У 2013 – 2020 – помічник президента Росії.У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку".СБУ звинувачує Суркова в організації терористичних актів у Києві та Криму.Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз.Дані з Вікіпедії

Слухайте запис ймовірної розмови Медведчука та Суркова:

Рішення Європарламенту щодо SWIFT та Росії

Джерело: Європарламент

Європарламент прийняв резолюцію щодо заходів проти Росії у випадку військового наступу на Україну. Згідно з документом, Євросоюз повинен буде негайно відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також зупинити імпорт російської нафти та газу.

До теми Висилка дипломатів з Росії – лише спроба тиснути на інші країни, – держсекретар МЗС України

На таке рішення європарламентарі підштовхнули кілька моментів: стягнення військ Росії до кордонів України, ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним, а також дипломатичний скандал між Москвою та Прагою.

Механізм впливу на Росію, який можуть застосувати:

негайно відключити Росію від платіжної системи SWIFT;

зупинити імпорт російської нафти та газу;

заморозити всі активи та заборонити в'їзд наближеним до влади олігархам і їхнім сім'ям.

Які вимоги є у резолюції:

вивести війська з Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом і Севастополем;

забезпечити свободу судноплавства і транзиту через Керченську протоку до портів Азовського моря;

виконувати мінські домовленості, конструктивно брати участь в нормандському процесі та Тристоронньої контактній групі,

негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального і всіх затриманих під час протестів в його підтримку, розслідувати його отруєння;

вислати з країн ЄС російських дипломатів через дипломатичний скандал у зв'язку з вибухом складу зброї в чеській Врбетіце.

А що у Росії? Поки не відключили: у Росії думають створити альтернативу системі SWIFT

Ватикан, Відень чи Єрусалим: де зустрінуться Путін та Зеленський

Джерело: "Новое время"

Президент Володимир Зеленський доручив голові Офісу Президента Андрієві Єрмаку розпочати організацію зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Сам Зеленський в інтерв'ю зазначив, що ідеальним місцем для зустрічі вважає Ватикан.

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Проте ЗМІ повідомляють, що є ще кілька локацій на розгляді. Зокрема, мовиться про Єрусалим та Відень.

У Нетаньяху (прем'єр Ізраїлю – 24 канал) довірчі відносини і з нами, і з Росією. Тому Єрусалим – хороший варіант. Є й інший – Відень. Обидва місця по-своєму підходять з точки зору безпеки, так і гарантування рівноправності сторін,

– повідомляє співрозмовник видання "Новое время".

Видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела заявило, що окрім Ватикану озвучувалися також варіанти Туреччини та Ізраїлю. Щоправда, наразі остаточного рішення немає.

Що кажуть у Москві? Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що просунутись у підготовці перемовин російського та українського президентів поки не вдалось.

Ексрадника Азарова взяли під варту у Москві

Джерело: ТАСС

Пресненський суд Москви 29 квітня взяв під варту на 2 місяці колишнього радника експрем'єра України Миколи Азарова. Ігоря Сосновського звинувачують у спробі шахрайства.

За послуги Сосновський вимагав 5 мільйонів доларів

ЗМІ повідомляли, що Сосновський запропонував колишньому гендиректору "Рейлтрансхолдингу" Сергію Шпаку посприяти у знятті його з міжнародного розшуку. Ексрадник Азарова запевняв, що має зв'язки в російських спецслужбах. За такі послуги колишній радник експрем'єра вимагав 5 мільйонів доларів. В іншому випадку Сосновський погрожував Шпаку екстрадицією з України до Росії.