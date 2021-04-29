Головні новини 29 квітня: злита розмова Суркова та Медведчука, новий міністр енергетики
У мережу злили розмову Суркова та Медведчука. Новим міністром енергетики став Герман Галущенко. У Європарламенті заявили, що якщо Росія наступатиме на Україну, її відключать від SWIFT. ЗМІ про можливе місце зустрічі Путіна та Зеленського. Ексрадника Азарова Ігоря Сосновського взяли під варту у Москві. Такими були головні новини України та світу 29 квітня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Новий міністр енергетики
Джерело: 24 канал
Все тут Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики
Верховна Рада 29 квітня зібралась на позачергове засідання і підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаді міністра енергетики. За це проголосували 305 нардепів.
Перед голосуванням кандидат виступив перед парламентарями. Він почав зі спростування свого зв'язка з олігархатом, а також з Андрієм Деркачем. Усі ці закиди він назвав "фейками".
Якщо є бажання довести, то сьогодні є безліч можливостей показати наказ пана Деркача про моє призначення в Енергоатом. Покажіть його,
– заявив Галущенко.
Напередодні кандидатуру Галущенка затвердив профільний комітет
Подання на призначення Галущенка прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у Верховну Раду 27 квітня. Вже наступного дня цю кандидатуру схвалив профільний комітет.
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Коротко про Германа Галущенка
Джерело: Атомна енергія
- Народився 1 травня 1973 року у Львові.
- Закінчив Львівський державний університет за спеціальністю "Правознавство" в 1995 році.
- Заслужений юрист України.
- Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ України.
- Кабмін 6 травня 2020 призначив Галущенка віцепрезидентом Енергоатому.
Злита розмова Медведчука та Суркова
Джерело: 24 канал
24 канал отримав запис ймовірної розмови проросійського нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. У ній політики обговорили ТКГ та бойовиків.
Першим до Суркова зателефонував Медведчук.
Читайте більше Злили розмову Суркова та Медведчука про ТКГ і бойовиків: аудіо
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Уривок про співпрацю з бойовиками
Медведчук: Алло. Привіт Слав.
Сурков: Я вже там, чесно кажучи, там начебто розібрався. Я там хотів дізнатися з приводу тої заяви Продана, що вугілля там не будуть купляти.
М: Ааааа, так це я вже все, був 3 години у паралельного. Він каже: "Ну послухай, це ж…".
С: Угу. (Сміється)
М: Він вже заяву про відставку написав позавчора. Алло.
С: Так, мені сказали… Сказали. (Стримано сміється)
М: Ні-ні, а я, знаєш, як сказав? Я кажу: "Послухай, от вчора він робить заяву – нашу людину в Захарченка не приймають, наша людина їде геть. Ну що це за ху*ня, б*я?! Скільки це буде тривати, б*я?!
С: Так, так, точно. Правильно. (Сміється)
М. А я тобі інше хочу сказати, Слава, раз ти вже подзвонив.
С: Так, угу-угу.
М. Значить, я тільки що був у "великих", так. Ну в місцевих "великих". І там довго говорили – кілька годин – і він розказував, що вчора була розмова, так? І так ніби сказали, що тобі треба приїхати, так?
С: Так.
Варто прочитати ЗМІ оприлюднили ймовірну розмову Вілкула – Суркова про вибори до Ради в 2014 році
Сурков та Медведчук обговорили і Тристоронню контактну групу
Також Сурков та Медведчук підняли тему і Тристоронньої контактної групи – зокрема, обурення української сторони щодо ймовірних перемовин з проросійськими бойовиками.
Що відомо про Владислава Суркова?У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії.
У 2011 – 2013 роках був заступником голови уряду Росії.
У 2013 – 2020 – помічник президента Росії.
У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку".
СБУ звинувачує Суркова в організації терористичних актів у Києві та Криму.
Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз.
Дані з Вікіпедії
Слухайте запис ймовірної розмови Медведчука та Суркова:
Рішення Європарламенту щодо SWIFT та Росії
Джерело: Європарламент
Європарламент прийняв резолюцію щодо заходів проти Росії у випадку військового наступу на Україну. Згідно з документом, Євросоюз повинен буде негайно відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також зупинити імпорт російської нафти та газу.
До теми Висилка дипломатів з Росії – лише спроба тиснути на інші країни, – держсекретар МЗС України
На таке рішення європарламентарі підштовхнули кілька моментів: стягнення військ Росії до кордонів України, ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним, а також дипломатичний скандал між Москвою та Прагою.
Механізм впливу на Росію, який можуть застосувати:
- негайно відключити Росію від платіжної системи SWIFT;
- зупинити імпорт російської нафти та газу;
- заморозити всі активи та заборонити в'їзд наближеним до влади олігархам і їхнім сім'ям.
Які вимоги є у резолюції:
- вивести війська з Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом і Севастополем;
- забезпечити свободу судноплавства і транзиту через Керченську протоку до портів Азовського моря;
- виконувати мінські домовленості, конструктивно брати участь в нормандському процесі та Тристоронньої контактній групі,
- негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального і всіх затриманих під час протестів в його підтримку, розслідувати його отруєння;
- вислати з країн ЄС російських дипломатів через дипломатичний скандал у зв'язку з вибухом складу зброї в чеській Врбетіце.
А що у Росії? Поки не відключили: у Росії думають створити альтернативу системі SWIFT
Ватикан, Відень чи Єрусалим: де зустрінуться Путін та Зеленський
Джерело: "Новое время"
Президент Володимир Зеленський доручив голові Офісу Президента Андрієві Єрмаку розпочати організацію зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Сам Зеленський в інтерв'ю зазначив, що ідеальним місцем для зустрічі вважає Ватикан.
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Проте ЗМІ повідомляють, що є ще кілька локацій на розгляді. Зокрема, мовиться про Єрусалим та Відень.
У Нетаньяху (прем'єр Ізраїлю – 24 канал) довірчі відносини і з нами, і з Росією. Тому Єрусалим – хороший варіант. Є й інший – Відень. Обидва місця по-своєму підходять з точки зору безпеки, так і гарантування рівноправності сторін,
– повідомляє співрозмовник видання "Новое время".
Видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела заявило, що окрім Ватикану озвучувалися також варіанти Туреччини та Ізраїлю. Щоправда, наразі остаточного рішення немає.
Ексрадника Азарова взяли під варту у Москві
Джерело: ТАСС
Пресненський суд Москви 29 квітня взяв під варту на 2 місяці колишнього радника експрем'єра України Миколи Азарова. Ігоря Сосновського звинувачують у спробі шахрайства.
За послуги Сосновський вимагав 5 мільйонів доларів
ЗМІ повідомляли, що Сосновський запропонував колишньому гендиректору "Рейлтрансхолдингу" Сергію Шпаку посприяти у знятті його з міжнародного розшуку. Ексрадник Азарова запевняв, що має зв'язки в російських спецслужбах. За такі послуги колишній радник експрем'єра вимагав 5 мільйонів доларів. В іншому випадку Сосновський погрожував Шпаку екстрадицією з України до Росії.
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