У брата главы ОАСК Павла Вовка обнаружили большие объемы наличности. Юрий Витренко написал заявление об увольнении из Минэнерго. Украина выходит на плато третьей волны коронавируса. Хмельницкая и Запорожская области переходят в красную зону, а в Киеве локдаун могут продлить до мая. Депутата Бориспольского районного совета от "Слуги народа" поймали на взятке. Таковы были главные новости 7 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Денежные находки у брата судьи Вовка

Источник: НАБУ

У брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка – адвоката Юрия Зонтова и его сообщника НАБУ и САП обнаружили большую сумму наличными.

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Что нашли правоохранители

более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей;

документы главы ОАСК, его родственника;

вещи, похожие на антиквариат.

Напомним, брата Вовка и его сообщника задержали на "горячем" 6 апреля.

Задержание брата судьи Вовка: что известно

Детективы НАБУ подозревают брата Вовка в получении 100 тысяч долларов взятки .

. За эти деньги, по версии Бюро, адвокат должен был решить вопрос с одним из судей ОАСК. На сайте Окружного административного суда появилось заявление о проведенных обысках. Там отметили, что работники НАБУ "ничего не нашли".

7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Зонтову.

Витренко написал заявление на увольнение

Источник: "Экономическая правда"

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко якобы написал заявление об увольнении.

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Заявление Витренко на увольнение

По словам источника издания, Витренко якобы вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

О том, что планирует увольняться, чиновник, как пишет СМИ, начал говорить еще несколько недель назад. Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться.

Однако, этого не произошло и он написал заявление на увольнение.

Витренко так и не назначили министром

Плато третьей волны коронавируса

Источник: НАН Украины

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19.

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В каких областях худший прогноз

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Для Украины в целом прогнозируют такие показатели

среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 – 16 209. Среднее количество новых летальных исходов за день на 13.04.21 – 412;

среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 – 16 351. Среднее количество новых летальных исходов за день на 20.04.21 – 442.

По данным украинских ученых, Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель.

Почему можно говорить о плато

пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться;

динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

Справка. В течение 6 апреля коронавирус подтвердили у 15 415 украинцев, лаборатории Минздрава провели 140 224 тестирований. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

Новые области в красной зоне

Источник: телеграмм Олега Немчинова

Запорожская и Хмельницкая области попадают в красную зону карантина.

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Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ограничения вступят в силу с полуночи 9 апреля.

Какие ограничения действуют в красной зоне карантина

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

запрет проведения массовых мероприятий;

заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение,

правительство разрешило местным властям в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.

Важно! Также в красной зоне карантина, кроме Запорожья и Хмельницкого, Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области.

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Локдауны на Запорожье и в Хмельницкой области

Ранее власти Хмельницкой области приняли решение о введении локдауна. На такой шаг пошла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ограничения на территории области начали действовать с 7 апреля.

Относительно Запорожья, то в областном центре локдаун ввели еще 3 апреля.

Возможно продолжение локдауна в Киеве

По информации Kyivlive, локдаун в столице планируют продлить до 10 мая. Однако пока никаких официальных заявлений на этот счет не было.

По словам собеседника ресурса, продление жесткого карантина является необходимым. Ведь это позволит уменьшить риск инфицирования в период, когда люди будут больше контактировать.

Изменения! Кабмин 7 апреля разрешил в красной зоне работать химчисткам. Также чиновники внесли изменения в постановление, чтобы в областях из "красного" списка, могли торговать садовым материалом.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

"Слугу народа" поймали на взятке

Источник: 24 канал

Служба безопасности Украины задержала депутата Бориспольского районного совета на взятке.

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Правоохранители уже вручают злоумышленнику сообщение о подозрении. Пока неизвестно, о какой именно сумме идет речь.

По информации в телеграмме Игоря Мосийчука, подозрение якобы вручили депутату от "Слуги народа" Юрию Будюку.

Что известно про Юрия Будюка

Согласно информации в декларации, депутат женат и имеет дочь и сына.

Он владеет квартирой в Киеве площадью 113 квадратных метров.

Также у Будюка есть 2 автомобиля – Porshe стоимостью 400 тысяч гривен и Mersedes-Benz за 840 тысяч.

В собственности депутата есть 33% ООО "Мани Кредит", 10% "Вельт Экспресс" и 100% товарной биржи "Первая универсальная биржа Украины".

Источник: декларация Будюка