Головні новини 7 квітня: "склад" готівки брата судді Вовка, заява Вітренка на звільнення
У брата глави ОАСК Павла Вовка виявили чималі обсяги готівки. Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з Міненерго. Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу. Хмельницька й Запорізька області переходять у червону зону, а у Києві локдаун можуть продовжити до травня. Депутата Бориспільської районної ради від "Слуги народу" спіймали на хабарі. Такими були головні новини 7 квітня.
Джерело:24 канал
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Грошові знахідки у брата судді Вовка
Джерело: НАБУ
У брата глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – адвоката Юрія Зонтова – та його спільника НАБУ і САП виявили чималу суму готівкою.
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Що знайшли правоохоронці
- понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів;
- документи глави ОАСК, його родича;
- речі, схожі на антикваріат.
Нагадаємо, брата Вовка та його спільника затримали на "гарячому" 6 квітня.
Затримання брата судді Вовка: що відомо
- Детективи НАБУ підозрюють брата Вовка в отриманні 100 тисяч доларів хабаря.
- За ці гроші, за версією Бюро, адвокат мав вирішити питання з одним із суддів ОАСК. На сайті Окружного адміністративного суду з'явилася заява щодо проведених обшуків. Там наголосили, що працівники НАБУ "нічого не знайшли".
- 7 квітня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Зонтову.
Вітренко написав заяву на звільнення
Джерело: "Економічна правда"
Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення.
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Заява Вітренка на звільнення
За словами джерела видання, Вітренко начебто вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.
Про те, що планує звільнятися, посадовець, як пише ЗМІ, почав говорити ще декілька тижнів тому. Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися.
Однак, цього не сталося і він написав заяву на звільнення.
Плато третьої хвилі коронавірусу
Джерело: НАН України
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19.
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Які області мають найгірший прогноз
Згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.
Для України загалом прогнозують такі показники
- середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 – 16 209. Середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 – 412;
- середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 – 16 351. Середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 – 442.
За даними українських вчених, Україна наразі перебуває на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів.
Чому можна говорити про плато
- пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;
- кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;
- абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;
- динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.
Нові області у червоній зоні
Джерело: телеграм Олега Немчінова
Запорізька та Хмельницька області потрапляють до червоної зони карантину.
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Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмеження наберуть чинності з півночі 9 квітня.
Які обмеження діють у червоній зоні карантину
- заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
- заборона проведення масових заходів;
- заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;
- перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
- заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання;
- уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
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Локдауни на Запоріжжі та Хмельниччині
- Раніше влада Хмельниччини ухвалила рішення про запровадження локдауну. На такий крок пішла обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Обмеження на території області почали діяти з 7 квітня.
- Щодо Запоріжжя, то в обласному центрі локдаун ввели ще 3 квітня.
Можливе продовження локдауну в Києві
За інформацією Kyivlive, локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Однак наразі жодних офіційних заяв щодо цього не було.
За словами співрозмовника ресурсу, продовження жорсткого карантину є необхідним. Адже це дозволить зменшити ризик інфікування в період, коли люди найбільше контактуватимуть.
Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу
"Слугу народу" спіймали на хабарі
Джерело: 24 канал
Служба безпеки України затримала депутата Бориспільської районної ради на хабарі.
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Правоохоронці вже вручають зловмиснику повідомлення про підозру. Наразі невідомо, про яку саме суму йде мова.
За інформацією у телеграмі Ігоря Мосійчука, мова нібито йде про депутата від "Слуги народу" Юрія Будюка.
Що відомо про Юрія Будюка
- Згідно з інформацією у декларації, депутат одружений та має доньку і сина.
- Він володіє квартирою у Києві площею 113 метрів квадратних.
- Також у Будюка є 2 автомобілі – Porshe вартістю 400 тисяч гривень та Mersedes-Benz за 840 тисяч.
- У власності депутата є 33% ТОВ "Мані Кредит", 10% "Вельт Експрес" та 100% товарної біржі "Перша універсальна біржа Україна".
Джерело: декларація Будюка
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