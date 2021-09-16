Обстрел Счастья, годовщина смерти Гонгадзе и взрыв в Карпатах: главные новости 16 сентября

Под обстрел оккупантов в населенном пункте Счастье попал мэр Александр Дунец. 21 год назад жестоко убили известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе. В Полтаве умерла 10-летняя школьница, которой стало плохо во время урока физкультуры. А в Карпатах произошел взрыв в костре туристов, есть погибшие. Такими были главные новости 16 сентября.

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Обстрел Счастья

Источник: 24 канал

Оккупанты впервые за последние 5 лет обстреляли населенный пункт Счастье. Они били из минометов калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра. Обстрелы произошли в 6:40 и 7:30 утра. Ведение огня оккупанты корректировали беспилотником.

Вследствие вражеского обстрела ранения получил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец. В результате обстрела он получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму.

В каком состоянии раненый мэр

Пострадавшего оперативно прооперировали. Как сказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, пока жизни мэра ничего не угрожает, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Что известно об Александре Дунце? Подполковник Вооруженных Сил Украины, также руководитель военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области. Дунца назначили 30 октября 2020 года. В Счастье не было выборов, поэтому в 2019 году там создали ВГА, ее главу назначил глава области.

Провокация оккупантов была сознательной

Гайдай отметил, что обстрел пророссийских боевиков не был случайным. По его мнению, это сознательная провокация.

Конечно, это сознательная провокация, ведь у них работают БПЛА. Они понимают, что это не военное здание, это общежитие, где нет никакого вооружения. Мы понимаем, что было 2 обстрела. Это не случайность,

– заявил он.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации также отметил, что не может делать предположений, почему оккупанты прибегают к таким действиям.

Прокуратура уже открыла уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации России законов и обычаев войны.

Результаты обстрелов Счастья / Фото Луганской областной прокуратуры

Смерть ребенка на физкультуре

Источник: Нацполиция

В Полтаве на уроке физкультуры внезапно умерла 10-летняя школьница. Трагедия произошла в лицее №33 Полтавского городского совета. Там ребенку стало плохо прямо на уроке. Медработник и учитель физкультуры пытались спасти школьницу. Они начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую.

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Девочку госпитализировали. В больнице боролись за ее жизнь, но реанимировать ее не получилось, ребенок умер. Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Что известно о состоянии здоровья ребенка

Директор Полтавского лицея № 33, где училась девочка, Наталья Кикоть рассказала, что девочка никогда не жаловалась на здоровье и не занималась в спецгруппе. Учитель физкультуры Валерий Билоха сказал, что школьница не реагировала на обращения и на прикосновения. Тогда он позвал медиков и классного руководителя.

Параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа,

– сказал учитель.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким ребенка.

Взрыв костра в Карпатах

Источник: ГСЧС

На отдыхе в Карпатах 15 сентября произошел трагический инцидент с туристами. Возле села Вороненко, что в Надвирнянском районе, отдыхающие развели костер, после чего произошел взрыв. Среди группы туристов из 12 человек были двое детей.

Что именно стало причиной взрыва в костре – в ГСЧС пока не сообщается. В комментариях к сообщению пресс-службы на фейсбуке пользователи предполагают, что это мог быть устаревший снаряд или газовый баллон.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате инцидента 4 туристов получили травмы, еще 2 – погибли. Один из туристов получил тяжелые травмы, его пришлось переносить на носилках.



От взрыва три человека получили травмы, еще один – контузию / Фото ГСЧС

Годовщина убийства Георгия Гонгадзе

Источник: 24 канал

16 сентября 2000 года похитили украинского журналиста Георгия Гонгадзе. 2 ноября его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу. Его жена Мирослава Гонгадзе считает, что если бы не слова президента Леонида Кучмы в кабинете – ее муж мог бы быть живым.

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Она подчеркнула, что не будет высказывать свои версии убийства, но точно знает, что было на пленках.

"Я слышала эти записи. Слышала голоса и Кучмы, и главы его администрации Литвина, и многих других людей", – сказала Гонгадзе. Я могу сказать одно. Если бы Кучма не говорил определенные вещи в своем кабинете, возможно, Георгий был бы сегодня жив,

– заверила Мирослава Гонгадзе.

Жена журналиста подчеркнула, что уже следствие должно доказывать определенные версии. Она также рассказала, что уже 2 года не получала никакой информации о расследовании дела о заказчиках. Это следствие продолжается отдельно.

Как убили Георгия Гонгадзе

17 сентября 2000 года украинского журналиста Георгия Гонгадзе убили сотрудники милиции Алексей Пукач, Николай Протасов, Валерий Костенко и Александр Попович после похищения днем ​​ранее.

после похищения днем ​​ранее. Случилось это в лесу возле села Сухолесы в Киевской области. Убийцы отнесли журналиста к выкопанной яме и положили лицом вниз. Далее они зверски убили журналиста.

2 июля 2021 года Верховный Суд утвердил пожизненное заключение за убийство медийщика для экс-чиновника МВД Алексея Пукача. Мирослава Гонгадзе заявила, что пока не видит каких-то сдвигов в этом деле.

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Как Минздрав готовится к эпидемии COVID-19

Источник: 24 канал

В Минздраве прогнозируют рост количества больных коронавирусом в Украине и предусматривают 3 возможных сценария развития ситуации. Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, есть несколько вариантов развития событий – умеренный, оптимистический и пессимистический.

Как избежать негативного сценария

Оптимистический сценарий предполагает ситуацию, когда система здравоохранения будет работать в обычном режиме. То есть люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не должны почувствовать рост случаев коронавирусной болезни.

Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в европейском регионе и понимаем, что эти цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых,

– отметил Ляшко.

В Минздраве выделили также 3 варианта, как предотвратить распространение COVID-19 в Украине. Говорится о:

массовой вакцинации;

соблюдении санитарных норм – физическая и социальная дистанция, ношение масок;

адаптивный карантин.

Как показывает практика стран, которые начали вакцинацию раньше, чем Украина – Великобритании, Израиля, США, в больницу попадают в основном невакцинированные люди с коронавирусом. Если человек был дважды вакцинирован, очень низкая вероятность возникновения заболевания и что течение болезни будет тяжелым,

– резюмировал глава Минздрава.

Полный выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео

Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Украине