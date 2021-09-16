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​Важливо Вперше з 2016 року обстріляли Щастя: бойовики накрили мінометами гуртожиток

Обстріл Щастя

Джерело: 24 канал

Окупанти вперше за останні 5 років обстріляли населений пункт Щастя. Вони гатили з мінометів калібрів 120 міліметри та 82 міліметри. Обстріли відбулися о 6:40 та 7:30 ранку. Ведення вогню окупанти коригували безпілотником.

Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець. Внаслідок обстрілу він отримав осколкове поранення стегна і черепно-мозкову травму.

В якому стані поранений мер

Постраждалого оперативно прооперували. Як сказав голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, наразі життю мера нічого не загрожує, його стан лікарі оцінюють як задовільний.

Що відомо про Олександра Дунця? Підполковник Збройних Сил України є також керівником військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області Дунця призначили 30 жовтня 2020 року. У Щасті не було виборів, тому у 2019 році там створили ВЦА, її главу призначив очільник області.

Провокація окупантів була свідомою

Гайдай наголосив, що обстріл проросійських бойовиків не був випадковим. На його думку, це свідома провокація.

Звісно, це свідома провокація, адже в них працюють БПЛА. Вони розуміють, що це не військова будівля, це гуртожиток, де немає ніякого озброєння. Ми розуміємо, що було 2 обстріли. Це не випадковість,

– заявив він.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації також зауважив, що не може робити припущень, чому окупанти вдаються до таких дій.

Зверніть увагу! Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації Росії законів та звичаїв війни.

Результати обстрілів Щастя / Фото Луганської обласної прокуратури

Смерть дитини на фізкультурі

Джерело: Нацполіція

У Полтаві на уроці фізкультури раптово померла 10-річна школярка. Трагедія сталася у ліцеї №33 Полтавської міської ради. Там дитина зомліла просто на уроці. Медпрацівник та вчитель фізкультури намагалися врятувати школярку. Вони розпочали реанімаційні заходи та викликали швидку.

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Дівчину госпіталізували. Лікарні боролися за її життя, але реанімувати її не вийшло, дитина померла. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.

Що відомо про стан здоров'я дитини

Директорка Полтавського ліцею № 33, де навчалася дівчинка, Наталія Кікоть розповіла, що дівчинка ніколи не скаржилась на здоров'я та не займалась у спецгрупі. Вчитель фізкультури Валерій Білоха сказав, що школярка не реагувала на звернення і на дотики.. Тоді він покликав медиків та класного керівника.

Паралельно я почав відпрацьовувати елементи штучного дихання і непрямого масажу,

– сказав вчитель.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким дитини.

Вибух багаття у Карпатах

Джерело: ДСНС

На відпочинку у Карпатах 15 вересня стався трагічний інцидент з туристами. Біля села Вороненка, що у Надвірнянському районі, відпочивальники розвели багаття, після чого стався вибух. Серед групи туристів з 12 людей були двоє дітей.

Що саме стало причиною вибуху у багатті – у ДСНС наразі не повідомляють. У коментарях до допису пресслужби на фейсбуці користувачі припускають, що це міг бути застарілий снаряд чи газовий балон.

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок інциденту 4 туристів отримали травми, ще 2 – загинули. Один з туристів отримав важкі травми, його довелося переносити на ношах.



Від вибуху троє людей отримали травми, ще один – контузію / Фото ДСНС

Роковини вбивства Георгія Гонгадзе

Джерело: 24 канал

16 вересня 2000 року викрали українського журналіста Георгія Гонгадзе. 2 листопада його обезголовлене тіло знайшли в Таращанському лісі. Його дружина Мирослава Гонгадзе вважає, що якби не слова президента Леоніда Кучми у кабінеті – її чоловік міг би бути живим.

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Вона наголосила, що не висловлюватиме свої версії вбивства, але точно знає, що було на плівках.

Я чула ці записи. Чула голоси і Кучми, і голови його адміністрації Литвина, і багатьох інших людей", – сказала Гонгадзе. Я можу сказати одне. Якби Кучма не говорив дещо у своєму кабінеті, можливо, Георгій був би сьогодні живим,

– запевнила Мирослава Гонгадзе.

Дружина журналіста наголосила, що вже слідство має доводити певні версії. Вона також розповіла, що вже 2 роки не отримувала жодної інформації щодо розслідування справи про замовників. Це слідство триває окремо.

Як вбили Георгія Гонгадзе

17 вересня 2000 року українського журналіста Георгія Гонгадзе вбили співробітники міліції Олексії Пукач, Микола Протасов, Валерій Костенко та Олександр Попович після викрадення днем раніше.

після викрадення днем раніше. Трапилося у лісі біля села Сухоліси в Київській області. Вбивці віднесли журналіста до викопаної ями та поклали обличчям вниз. Далі вони по-звірячому вбили журналіста.

2 липня 2021 року Верховний Суд затвердив довічне ув'язнення за вбивство медійника для ексчиновника МВС Олексія Пукача. Мирослави Гонгадзе заявила, що наразі не бачить якихось зрушень у цій справі.

Більше про це 21 рік без Гонгадзе: як вбили українського журналіста та що відомо про замовників

Як МОЗ готується до епідемії COVID-19

Джерело: 24 канал

У МОЗ прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус в Україні та передбачають 3 можливі сценарії розвитку ситуації. Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, є декілька варіантів розвитку подій – помірний, оптимістичний і песимістичний.

Як уникнути негативного сценарію

Оптимістичний сценарій передбачає ситуацію, коли система охорони здоров'я працюватиме у звичному режимі. Тобто люди з іншими соматичними та інфекційними хворобами не повинні відчути зростання випадків коронавірусної хвороби.

Ми відстежуємо ситуацію, яка відбувається в європейському регіоні та розуміємо, що ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас щодня зростатиме кількість щеплених,

– зазначив Ляшко.

У МОЗ виділили також 3 варіанти, як запобігти поширенню COVID-19 в Україні. Мовиться про:

масову вакцинацію;

дотримання протиепідемічних норм – фізичної та соціальної дистанції, носіння масок;

адаптивний карантин.

Як показує практика країн, що розпочали вакцинацію раніше, ніж Україна – Великої Британії, Ізраїлю, США, до лікарні потрапляють здебільшого невакциновані люди з коронавірусом. Якщо людина була двічі вакцинована, є дуже низька ймовірність виникнення захворювання і що перебіг хвороби буде тяжким,

– резюмував очільник МОЗ.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні