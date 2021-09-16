Про це Мирослава Гонгадзе розповіла в ефірі 24 каналу. Вона наголосила, що не висловлюватиме свої версії вбивства, але точно знає, що було на плівках.

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"Я чула ці записи. Чула голоси і Кучми, і голови його адміністрації Литвина, і багатьох інших людей", – сказала Гонгадзе.

Я можу сказати єдине. Якби Кучма не говорив дещо у своєму кабінеті, можливо, Георгій був би сьогодні живим. Для мене це принципово,

– запевнила дружина журналіста.

Вона наголосила, що вже слідство має доводити певні версії.

Мирослава Гонгадзе: Вже 2 роки немає інформації про замовників

Дружина вбитого журналіста розповіла також, що вже 2 роки не отримувала жодної інформації щодо розслідування справи про замовників. Це слідство триває окремо.

Я дуже сподіваюсь, що у жовтні генеральна прокурорка зможе дати нам хоча б частину відповідей на запитання: де зараз справа, в якому вона стані і на якому етапі розслідування,

– зазначила Мирослава Гонгадзе.

Вона також вважає, що якби не міжнародні партнери – усі ці роки Україна б не добилась того, що має сьогодні.

"Дуже важлива позиція міжнародних структур у цій справі. У справі багатьох інших злочинів в Україні теж, адже так виглядає, що українське правосуддя не працює і не є ефективним", – підсумувала жінка.

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