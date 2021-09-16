Об этом Мирослава Гонгадзе рассказала в эфире 24 каналу. Она подчеркнула, что не будет выражать свои версии убийства, но точно знает, что было на пленках.
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"Я слышала эти записи. Слышала голоса и Кучмы, и главы его администрации Литвина, и многих других людей", – сказала Гонгадзе.
Я могу сказать одно. Если бы Кучма не говорил кое-что в своем кабинете, возможно, Георгий был бы сегодня жив. Для меня это принципиально,
– заверила жена журналиста.
Она отметила, что уже следствие должно доказывать определенные версии.
Мирослава Гонгадзе: Уже 2 года нет информации о заказчиках
Жена убитого журналиста рассказала также, что уже 2 года не получала никакой информации по расследованию дела о заказчиках. Это следствие продолжается отдельно.
Я очень надеюсь, что в октябре генеральная прокурорка сможет дать нам хотя бы часть ответов на вопрос: где дело, в каком оно состоянии и на каком этапе расследования,
– отметила Мирослава Гонгадзе.
Она также считает, что если бы не международные партнеры – все эти годы Украина бы не добилась того, что имеет сегодня.
"Очень важна позиция международных структур в этом деле. По делу многих других преступлений в Украине тоже, ведь так получается, что украинское правосудие не работает и не является эффективным", – подытожила женщина.
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Убийство Гонгадзе: главное
- Алексея Пукача признали виновным в убийстве журналиста. Его еще 29 января 2013 года приговорили к пожизненному заключению.
- Его адвокаты подавали апелляционные жалобы, однако приговор не отменили.
- За убийство Гонгадзе приговорили также Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича.
- Журналиста убили 17 сентября 2000 года. К нему применили большую жестокость.
- В лесу возле села Сухолесы, что в Киевской области, убийцы отнесли журналиста к выкопанной яме и положили лицом вниз. Именно Пукач запихнул в рот Гонгадзе платочек. Во время этого он руками сдавливал его горло и шею. В этот момент Протасов держал Георгия за плечи.