Главные новости 14 августа: жесткие столкновения под ОП, падение самолета в Турции
Источник:24 канал
Под Офисом Президента произошли масштабные столкновения между правоохранителями и Национальным корпусом, во время которых пострадали 8 полицейских. В Турции разбился пожарный самолет. Гаити всколыхнуло мощное землетрясение. Стало известно, сколько военных и техники будет на параде ко Дню Независимости. Такими были главные новости 14 августа.
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Столкновения под Офисом Президента
Источник: 24 канал
Под Офисом Президента возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса. Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также пострадал забор.
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Причина беспорядков
Национальный корпус в рамках акции "Нет – капитуляции!" пришел на Банковую колонной с Майдана Независимости. Столкновения вспыхнули потому, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр на содержание опасных предметов и приказали своим штурмовать здание. Однако митингующим не удалось прорваться к Офису Президента.
Хотя спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отмечал: каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.
Пострадали полицейские
Из-за беспорядков пострадали 8 правоохранителей. По словам Шевченко, пострадавшие полицейские получили ожоги глаз. Кроме того, травмы получили и несколько нацгвардейцев.
По факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям против митингующих открыли уголовное производство. Однако пока задержанных нет.Важно! Под ОП избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. После акции к нему подошли радикально настроенные молодчики. Они требовали, чтобы пострадавший удалил фотографии, которые сделал во время мероприятия. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и возбудила уголовное дело.
Реакция Нацкорпуса
Представители Нацкорпуса называют действия полиции провокацией. После митинга на Банковой они пошли к дому Зеленского и анонсировали другие масштабные акции протеста.
Столкновения под ОП: Фото Алины Туришин, 24 канал
Столкновения Нацкорпуса с полицией: смотрите видео
Протесты под ОП: смотрите видео полиции
Крушение самолета в Турции
Источник: 24 канал
В Турции разбился пожарный самолет. Трагедия произошла в городе Кахраманмараш, на юге страны.
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Детали крушения самолета
- Крушение потерпел самолет Бе-200, который турецкие спасатели арендовали у России. Его привлекали к тушению локального пожара в лесном массиве.
- На борту в момент аварии находились 8 человек: 5 представителей российской команды и 3 – турецкой. В итоге выжить не удалось никому.
- СМИ предполагают, что самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.
Момент падения самолета: смотрите видео
В Турции разбился самолет спасателей: смотрите видео
Пожарный самолет потерпел крушение в городе Кахраманмараш: смотрите карту
Наводнения в Турции: коротко
- В Турции только 12 августа погасили масштабные лесные пожары. В страну сразу пришло новое бедствие – мощные наводнения.
- Стихия сильнее всего ударила по провинциям Синоп и Бартин, пострадали также Карабюк и Кастамону.
- В результате наводнений погиб по меньшей мере 31 человек.
Землетрясение в Гаити
Источник: CNN
Утром 14 августа Гаити всколыхнуло мощное землетрясение, его магнитуда достигла 5,7.
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Есть жертвы стихии
Местные спасатели сообщили, что катастрофа привела к жертвам и разрушениям. По информации СМИ, погибли 4 человека, в том числе 2 детей – 7 и 9 лет.
Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эксперты также предупредили об угрозе возникновения цунами. По данным специалистов, на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.
Людям рекомендуют быть осторожными и не подвергать собственную жизнь опасности.
Землетрясение на Гаити: смотрите видео
Землетрясения в мире: последние новости
- Побережье Аляски 29 июля всколыхнула череда мощных землетрясений. По информации специалистов, эпицентр землетрясения был расположен на глубине более 46 километров.
- 10 июля землетрясение произошло в Таджикистане – трагедия унесла жизни людей.
- Стихия магнитудой 4,8 в июне напугала жителей Хорватии. К счастью, обошлось без жертв.
- Кроме того, в первый летний месяц землетрясение магнитудой 5,3 всколыхнуло Индонезию. Очаг толчков зафиксировали на глубине примерно 10 километров.
Детали парада ко Дню Независимости
Источник: фейсбук МВД Украины
В Киеве продолжаются тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины. В Министерстве внутренних дел показали, как к торжественному мероприятию готовятся гвардейцы.
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Сколько военных и техники будут на параде
Ведомство обнародовало фотографии с тренировок. Там также уточнили, что пешую колонну Национальной гвардии на параде будут представлять 4 "коробки":
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный караул",
- кинологическое подразделение со служебными собаками,
- курсанты Национальной академии,
- сводный оркестр.
На параде на Крещатике будет 3 колонны:
- пешая,
- воздушная,
- механизированная.
Тренировка гвардейцев к военному параду / Фото МВД
Парад по случаю Дня Независимости: что известно
- Военный парад Вооруженных сил Украины по случаю 30-летия Независимости 24 августа пройдет по центральной улице Киева. В небе пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- Праздничные мероприятия состоятся и на Днепре. Там планируют организовать торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.