Главные новости 14 августа: жесткие столкновения под ОП, падение самолета в Турции

Под Офисом Президента произошли масштабные столкновения между правоохранителями и Национальным корпусом, во время которых пострадали 8 полицейских. В Турции разбился пожарный самолет. Гаити всколыхнуло мощное землетрясение. Стало известно, сколько военных и техники будет на параде ко Дню Независимости. Такими были главные новости 14 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Столкновения под Офисом Президента

Источник: 24 канал

Под Офисом Президента возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса. Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также пострадал забор.

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Причина беспорядков

Национальный корпус в рамках акции "Нет – капитуляции!" пришел на Банковую колонной с Майдана Независимости. Столкновения вспыхнули потому, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр на содержание опасных предметов и приказали своим штурмовать здание. Однако митингующим не удалось прорваться к Офису Президента.

Хотя спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отмечал: каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.

Пострадали полицейские

Из-за беспорядков пострадали 8 правоохранителей. По словам Шевченко, пострадавшие полицейские получили ожоги глаз. Кроме того, травмы получили и несколько нацгвардейцев.

По факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям против митингующих открыли уголовное производство. Однако пока задержанных нет.

Реакция Нацкорпуса

Под ОП избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. После акции к нему подошли радикально настроенные молодчики. Они требовали, чтобы пострадавший удалил фотографии, которые сделал во время мероприятия. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и возбудила уголовное дело.

Представители Нацкорпуса называют действия полиции провокацией. После митинга на Банковой они пошли к дому Зеленского и анонсировали другие масштабные акции протеста.

Столкновения под ОП: Фото Алины Туришин, 24 канал

Столкновения Нацкорпуса с полицией: смотрите видео

Протесты под ОП: смотрите видео полиции

Крушение самолета в Турции

Источник: 24 канал

В Турции разбился пожарный самолет. Трагедия произошла в городе Кахраманмараш, на юге страны.

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Детали крушения самолета

Крушение потерпел самолет Бе-200, который турецкие спасатели арендовали у России. Его привлекали к тушению локального пожара в лесном массиве.

На борту в момент аварии находились 8 человек: 5 представителей российской команды и 3 – турецкой. В итоге выжить не удалось никому.

СМИ предполагают, что самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.

Момент падения самолета: смотрите видео

В Турции разбился самолет спасателей: смотрите видео

Пожарный самолет потерпел крушение в городе Кахраманмараш: смотрите карту

Наводнения в Турции: коротко

В Турции только 12 августа погасили масштабные лесные пожары. В страну сразу пришло новое бедствие – мощные наводнения.

Стихия сильнее всего ударила по провинциям Синоп и Бартин, пострадали также Карабюк и Кастамону.

В результате наводнений погиб по меньшей мере 31 человек.

Землетрясение в Гаити

Источник: CNN

Утром 14 августа Гаити всколыхнуло мощное землетрясение, его магнитуда достигла 5,7.

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Есть жертвы стихии

Местные спасатели сообщили, что катастрофа привела к жертвам и разрушениям. По информации СМИ, погибли 4 человека, в том числе 2 детей – 7 и 9 лет.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эксперты также предупредили об угрозе возникновения цунами. По данным специалистов, на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.

Людям рекомендуют быть осторожными и не подвергать собственную жизнь опасности.

Землетрясение на Гаити: смотрите видео

Землетрясения в мире: последние новости

Побережье Аляски 29 июля всколыхнула череда мощных землетрясений. По информации специалистов, эпицентр землетрясения был расположен на глубине более 46 километров.

10 июля землетрясение произошло в Таджикистане – трагедия унесла жизни людей.

Стихия магнитудой 4,8 в июне напугала жителей Хорватии. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, в первый летний месяц землетрясение магнитудой 5,3 всколыхнуло Индонезию. Очаг толчков зафиксировали на глубине примерно 10 километров.

Детали парада ко Дню Независимости

Источник: фейсбук МВД Украины

В Киеве продолжаются тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины. В Министерстве внутренних дел показали, как к торжественному мероприятию готовятся гвардейцы.

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Сколько военных и техники будут на параде

Ведомство обнародовало фотографии с тренировок. Там также уточнили, что пешую колонну Национальной гвардии на параде будут представлять 4 "коробки":

военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный караул",

кинологическое подразделение со служебными собаками,

курсанты Национальной академии,

сводный оркестр.

. Всего в 2021 году в военном параде примут участие более 5 тысяч военных, свыше 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

На параде на Крещатике будет 3 колонны:

пешая,

воздушная,

механизированная.

Тренировка гвардейцев к военному параду / Фото МВД

Парад по случаю Дня Независимости: что известно