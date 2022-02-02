Новые детали о ДТП с Трухиным, взрыв в многоэтажке Кропивницкого: главные новости 2 февраля

СМИ обнародовали новые детали о ДТП с Александром Трухиным, выяснилось, что он пытался "договориться" с полицейскими. "Слуга народа" исключила парламентария из своих рядов, а его коллега Сергей Кузьминых сам попросил о выходе из фракции. В многоэтажке Кропивницкого прогремел взрыв. Алексея Кулебу назначили главой Киевской ОГА. Таковы были главные новости 2 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Новые детали о ДТП с Трухиным

Источник: ютуб "Украинской правды"

Хотя авария с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина случилась еще в августе 2021 года, лишь теперь стали известны новые детали о ней.

Читайте также Не место в партии, – в "Слуге народа" жестко отреагировали на расследование ДТП с Трухиным

Хотел сбежать и предлагал полиции взятку

Журналистам удалось пообщаться с полицейским Сергеем Петриком, который присутствовал на месте ДТП. Как отметили в издании, именно его нагрудная камера зафиксировала важные доказательства аварии с участием "слуги народа".

На видео есть свидетельства того, что Трухин пытался покинуть место аварии. Кроме того, депутат попытался договориться с правоохранителями, предложив им "деньги из сумки в багажнике". Он также заявлял, что "поговорит" с главой Министерства внутренних дел Денисом Монастырским относительно ситуации.

Комментарий МВД по видео

В министерстве прокомментировали обнародованные видео ДТП с Трухиным. Там отметили, что дело относится к подследственности Государственного бюро расследований. Кроме того, в МВД открестились от якобы попытки нардепа "договориться" с министром внутренних дел.

Обратите внимание Монастырский видел видео с ДТП с Трухиным еще до его публикации, – СМИ

Венедиктова направила в НАБУ поручение

Впоследствии о ситуации высказалась и Ирина Венедиктова. Она направила в Национальное антикоррупционное бюро поручение зарегистрировать уголовное производство. Оно касается вероятного предложения взятки полицейским.

Генпрокурор отметила, что речь идет "уже не только об участии в ДТП, совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше".

ГБР тоже высказалось о видео

В ГБР заявили, что видео с первых минут после ДТП, которое опубликовали журналисты, у них не было. Там говорят, что допрашивали сотрудника полиции, который предоставил эти кадры, но тогда он о них не рассказывал.

Реакция "слуг народа"

Сразу после обнародования расследования СМИ глава президентской фракции Давид Арахамия подчеркнул, что ему и его коллегам стыдно за поведение Трухина. Утром 2 февраля стало известно, что нардепа исключили из фракции.

Кроме того, "слуги" сообщили, что собирают срочное заседание Верховной Рады из-за скандалов с Трухиным и другими нардепами. Депутаты даже начали собирать подписи.

Советуем ознакомиться "Главный лесник страны": как соцсети отреагировали на расследование о ДТП Трухина

Видео прокомментировал и Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию "Слуги народа" об исключении Трухина из рядов фракции. "Депутат, чиновник, или человек любой профессии должен быть равен перед законом", – сказал президент. Он добавил, что все должны отвечать за то, что совершили.

Расследование журналистов "УП" об аварии с Трухиным: смотрите видео

Кузьминых попросил исключить его из фракции "слуг"

Источник: телеграм Юлии Палийчук

Еще один скандал в "Слуге народа" произошел с участием нардепа Сергея Кузьминых. Его считают причастным к взяточничеству. В связи с этим парламентарий сам попросил временно исключить его из состава фракции.

К теме Как Кузьминых договаривался о взятке: в НАБУ опубликовали оперативное видео

Просьба Кузьминых к фракции

Нардеп попросил исключить его из рядов "слуг" с возможностью вернуться, если его вину не докажут. Соответствующее письмо нардеп направил главе партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии.

Заявление Кузьминых рассмотрят на следующем заседании фракции. О результатах обещают сообщить официально.

Дело Кузьминых и взяточничество

По информации следствия, осенью 2021 года частной компании намекнули, что если она хочет поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, то следует предварительно согласовывать этот вопрос с одним из нардепов.

Вскоре такой контакт между парламентарием и представителем компании состоялся.

Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета,

– заявили в НАБУ.

Первым объектом такого сотрудничества стала больница № 2 имени Павлусенко. Она, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупила медицинское оборудование на 40 миллионов гривен.

В ответ депутат намекнул, что его "услуги" – не бесплатные и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей.

После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно – за систему ультразвуковой диагностики, – нардеп попросил передать ему 558 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что нардеп планировал такую схему расчета суммы взятки применять и по другим договорам в будущем.

Напомним, парламентария поймали "на горячем" 28 января. НАБУ из-за общественного резонанса обнародовало оперативное видео по делу.

Как Кузьминых договаривался о взятке: смотрите видео

Взрыв в многоэтажке Кропивницкого

Источник: ГСЧС

В Кропивницком в 9-этажном доме произошел взрыв, который вызвал пожар. Возгорание вспыхнуло примерно в 15:59 на улице Попова.

О другом инциденте В Запорожье часть жильцов вернулась в дом, где произошел взрыв

В пожаре пострадали люди

Уже в 17:03 спасателям удалось потушить огонь. Однако избежать пострадавших не удалось. Пострадали три человека. В частности, ожоги диагностировали у двух девушек, которым 13 и 8 лет.

Восьмилетнего ребенка забрали в отделение реанимации областной детской больницы. У него ожоги 30% тела. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Второго ребенка тоже увезли на скорой.

Суспільне со ссылкой на слова главы ГСЧС в области Виталия Миронюка пишет, что третий травмированный – работник аварийной газовой службы. Он работал в доме.



Пожар в доме / Фото ГСЧС В возгорании погиб человек Кроме того, есть жертва пожара. Сейчас ее личность неизвестна, однако, по словам очевидцев, из дома вынесли тело мужчины. Пожарные констатировали, что разрушений несущих конструкций не было. О причинах взрыва не говорят. Всего на месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 спасателей.