Новые детали о ДТП с Трухиным, взрыв в многоэтажке Кропивницкого: главные новости 2 февраля
СМИ обнародовали новые детали о ДТП с Александром Трухиным, выяснилось, что он пытался "договориться" с полицейскими. "Слуга народа" исключила парламентария из своих рядов, а его коллега Сергей Кузьминых сам попросил о выходе из фракции. В многоэтажке Кропивницкого прогремел взрыв. Алексея Кулебу назначили главой Киевской ОГА. Таковы были главные новости 2 февраля.
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Новые детали о ДТП с Трухиным
Источник: ютуб "Украинской правды"
Хотя авария с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина случилась еще в августе 2021 года, лишь теперь стали известны новые детали о ней.
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Хотел сбежать и предлагал полиции взятку
Журналистам удалось пообщаться с полицейским Сергеем Петриком, который присутствовал на месте ДТП. Как отметили в издании, именно его нагрудная камера зафиксировала важные доказательства аварии с участием "слуги народа".
На видео есть свидетельства того, что Трухин пытался покинуть место аварии. Кроме того, депутат попытался договориться с правоохранителями, предложив им "деньги из сумки в багажнике". Он также заявлял, что "поговорит" с главой Министерства внутренних дел Денисом Монастырским относительно ситуации.
Комментарий МВД по видео
В министерстве прокомментировали обнародованные видео ДТП с Трухиным. Там отметили, что дело относится к подследственности Государственного бюро расследований. Кроме того, в МВД открестились от якобы попытки нардепа "договориться" с министром внутренних дел.
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Венедиктова направила в НАБУ поручение
Впоследствии о ситуации высказалась и Ирина Венедиктова. Она направила в Национальное антикоррупционное бюро поручение зарегистрировать уголовное производство. Оно касается вероятного предложения взятки полицейским.
Генпрокурор отметила, что речь идет "уже не только об участии в ДТП, совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше".
ГБР тоже высказалось о видео
В ГБР заявили, что видео с первых минут после ДТП, которое опубликовали журналисты, у них не было. Там говорят, что допрашивали сотрудника полиции, который предоставил эти кадры, но тогда он о них не рассказывал.
Реакция "слуг народа"
Сразу после обнародования расследования СМИ глава президентской фракции Давид Арахамия подчеркнул, что ему и его коллегам стыдно за поведение Трухина. Утром 2 февраля стало известно, что нардепа исключили из фракции.
Кроме того, "слуги" сообщили, что собирают срочное заседание Верховной Рады из-за скандалов с Трухиным и другими нардепами. Депутаты даже начали собирать подписи.
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Видео прокомментировал и Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию "Слуги народа" об исключении Трухина из рядов фракции. "Депутат, чиновник, или человек любой профессии должен быть равен перед законом", – сказал президент. Он добавил, что все должны отвечать за то, что совершили.
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Кузьминых попросил исключить его из фракции "слуг"
Источник: телеграм Юлии Палийчук
Еще один скандал в "Слуге народа" произошел с участием нардепа Сергея Кузьминых. Его считают причастным к взяточничеству. В связи с этим парламентарий сам попросил временно исключить его из состава фракции.
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Просьба Кузьминых к фракции
Нардеп попросил исключить его из рядов "слуг" с возможностью вернуться, если его вину не докажут. Соответствующее письмо нардеп направил главе партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии.
Заявление Кузьминых рассмотрят на следующем заседании фракции. О результатах обещают сообщить официально.
Дело Кузьминых и взяточничество
По информации следствия, осенью 2021 года частной компании намекнули, что если она хочет поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, то следует предварительно согласовывать этот вопрос с одним из нардепов.
Вскоре такой контакт между парламентарием и представителем компании состоялся.
Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета,
– заявили в НАБУ.
Первым объектом такого сотрудничества стала больница № 2 имени Павлусенко. Она, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупила медицинское оборудование на 40 миллионов гривен.
В ответ депутат намекнул, что его "услуги" – не бесплатные и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей.
После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно – за систему ультразвуковой диагностики, – нардеп попросил передать ему 558 тысяч гривен.
Правоохранители выяснили, что нардеп планировал такую схему расчета суммы взятки применять и по другим договорам в будущем.
Напомним, парламентария поймали "на горячем" 28 января. НАБУ из-за общественного резонанса обнародовало оперативное видео по делу.
Как Кузьминых договаривался о взятке: смотрите видео
Взрыв в многоэтажке Кропивницкого
Источник: ГСЧС
В Кропивницком в 9-этажном доме произошел взрыв, который вызвал пожар. Возгорание вспыхнуло примерно в 15:59 на улице Попова.
О другом инциденте В Запорожье часть жильцов вернулась в дом, где произошел взрыв
В пожаре пострадали люди
Уже в 17:03 спасателям удалось потушить огонь. Однако избежать пострадавших не удалось. Пострадали три человека. В частности, ожоги диагностировали у двух девушек, которым 13 и 8 лет.
Восьмилетнего ребенка забрали в отделение реанимации областной детской больницы. У него ожоги 30% тела. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Второго ребенка тоже увезли на скорой.
Суспільне со ссылкой на слова главы ГСЧС в области Виталия Миронюка пишет, что третий травмированный – работник аварийной газовой службы. Он работал в доме.
Пожар в доме / Фото ГСЧС
В возгорании погиб человек
Кроме того, есть жертва пожара. Сейчас ее личность неизвестна, однако, по словам очевидцев, из дома вынесли тело мужчины.
Пожарные констатировали, что разрушений несущих конструкций не было. О причинах взрыва не говорят. Всего на месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 спасателей.
Новый глава Киевской ОГА
Источник: телеграм Тараса Мельничука
Кабинет Министров назначил нового главу Киевской областной государственной администрации. Им стал Алексей Кулеба.
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Алексей Кулеба: что о нем известно
Чиновник работает в органах местного самоуправления с 2019 года. Сначала он был директором департамента благоустройства КГГА. В 2021 его назначили на должность первого заместителя мэра Виталия Кличко.
Перед этим он занимался бизнесом. Хотя в 2014 году тоже имел отношение к политике – был помощником депутата Киевского городского совета на общественных началах.
В 2018 году работал генеральным директором ООО "Asper Эстейт".
К слову, Кулеба заменит на посту главу Киевской области Василия Володина, которого Кабмин уволил. Он был в должности с марта 2020 года.
Другие кадровые назначения правительства
- Кроме Кулебы, правительство назначило Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Также Кабмин уволил Юрия Лещука с должности первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов.