Новые Mars II и HIMARS для Украины: помогут ли они изменить ситуацию на фронте

Украина продолжает получать оружие от западных партнеров. В ближайшее время российские оккупанты ощутят на себе работу иностранных систем в полной мере.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, журналист и главный редактор Defence Express Олег Катков. 1 августа США передали Украине 4 дополнительных HIMARS.

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Также в Украину уже прибыли реактивные системы залпового огня MARS II. Их передали союзники из Германии.

"Это только начало"

По словам Каткова, речь идет о трех системах Mars II. Он добавил, что это немецкая модификация американской пусковой установки M270.

Военный эксперт отметил, что оба типа систем используют управляемые высокоточные реактивные снаряды GMLRS. Такими ракетами украинские военные уже успешно наносят удары по объектам врага.

Для нас уже стало утренними новостями: где те "хлопки" на позициях оккупантов что-то расшатали. Что касается общей боевой эффективности этих систем, то взрывы складов, баз и штабов врага – это только начало,

– сказал Катков.

На что способны HIMARS

Как объяснил журналист, сейчас системы HIMARS используются для ударов на глубине до 70-80 км от линии разграничения. Благодаря им, украинские артиллеристы уничтожают стратегические объекты противника.

Однако, по словам Каткова, эти установки создавались в США в других целях.

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"Назначение HIMARS было несколько иным – более простые цели. Например, позиции зенитно-ракетных комплексов, позиции средств радиотехнической разведки и т.д. То есть более простые и массовые объекты, чем склад боеприпасов", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что для уничтожения объектов типа складов американская армия использует более мощные комплексы, например, ATACMS.

Самое главное, что HIMARS – это суперэффективная контрбатарейная система. То есть ее предназначение – уничтожение именно артиллерии противника. Уничтожение таких массовых целей – это то, что ждет россию после того, как HIMARS снесут важнейшие объекты на дальности 70 – 80 километров.

– подчеркнул Катков.

Сколько систем нужно Украине

В июле в министерстве обороны Украины заявили, что для эффективного сдерживания врага Украине нужны по меньшей мере 50 установок HIMARS и M270. А если говорить об эффективном контрнаступлении по всей линии фронта, то ВСУ нуждаются в 100 таких системах, что позволит нивелировать огневое преимущество врага.

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По мнению главного редактора Defence Express, дело не в количестве систем, а в боеприпасах к ним. Количество ракет, которые может получить Украина зависит от мощностей американской оборонной промышленности.

10 – 15 тысяч боеприпасов в год – это тот условный максимум, на который мы можем рассчитывать,

– отметил Катков.

Он объяснил, сколько нужно установок, чтобы использовать такой запас.

Предположим, у нас есть 15 тысяч ракет в год. Дальше считаем, сколько одна пусковая установка выстреливает пакетов в день. HIMARS имеет пакет на 6, а M270 – на 12 ракет. Предположим, они выстреливают 3 пакета в день. Исходя из этого объема боеприпасов, мы понимаем, что максимум установок HIMARS или M270, который нам понадобится – на уровне 30 единиц,

– сказал военный эксперт.

Катков отметил, что если бы Украина могла получить больше установок, то они стояли бы без дела из-за нехватки боеприпасов. Он добавил, что такого большого количества систем и не требуется. Ведь с тем, как успешно ВСУ их применяют, у россиян может не хватить целей.

"Одна ракета – это одна стабильная цель"

К тому же, как отметил главный редактор Defence Express, GMLRS – это высокоточные ракеты, имеющие индивидуальную наводку и мощную трехрежимную боевую часть.

Одна ракета – это одна стабильная цель. Например, чтобы уничтожить один склад, на котором хранится ориентировочно 20 тысяч боеприпасов, достаточно 1 пакета, выпущенного из установки,

– сказал Катков.

Он добавил, что успешным примером работы высокоточных ракет можно считать попадание в Антоновский мост в Херсоне.

"россия надувает щеки, что запускает высокоточные ракеты и они попадают в цель с отклонением 30 метров. А на самом деле это 300 метров или километр. А в США наоборот, производители заявляют худшие характеристики для своей техники", – рассказал военный эксперт.

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