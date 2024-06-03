Его там сожрут: что ждет нового министра обороны России

Недавно в России произошли кадровые изменения. Должность министра обороны вместо Сергея Шойгу занял Андрей Белоусов. В отличие от своего предшественника, он не имеет никакого военного опыта, ведь является финансистом. Вероятно, Владимир Путин назначил его на эту должность, чтобы укрепить экономическую стабильность для продолжения войны против Украины.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что генералы, которые когда-то подчинялись Шойгу не воспринимают всерьез Белоусова. Он объяснил это тем, что министр обороны, который не разбирается в военном деле – недопустимая ситуация.

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"Генералы пытаются подставить Белоусова, потому что воспринимают его как "ревизора", который приехал контролировать работу и следить, чтобы их, давно уже налаженные, коррупционные схемы не работали", – сказал он.

Новый министр обороны России

Игорь Эйдман высказал мнение, что генералы, которые должны подчиняться Белоусову, не довольны новым назначением.

У них (генералов – 24 Канал) два варианта – подкупить его или дискредитировать. Я думаю, что Белоусова подкупить не удастся, потому что сейчас в России за этим пристально следит, поэтому его будут пытаться уничтожить,

– высказался политолог.

Несмотря на то, что новый министр обороны не имеет никакого отношения к армии, то, по мнению Эйдмана, Белоусовым будет легко манипулировать военным, которые будут работать вместе с ним.

Все для того, чтобы перед Путиным показать, что он некомпетентен. Вся эта авантюра с новым назначением ничем не завершится, ведь Белоусов ничего не сможет сделать – его там сожрут,

– подчеркнул он.

Кадровые изменения в России