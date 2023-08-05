Преступники должны быть непосредственно на скамье подсудимых: ускорит ли арест Путина второй ордер

Международный уголовный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест Владимира Путина. На этот раз – по делу военных преступлений, совершенных ЧВК "Вагнера".

Путин сам признал, что вагнеровцы получали финансирование в размере почти миллиарда долларов из российского бюджета. Это признание российского диктатора может иметь серьезные последствия – вплоть до привлечения его к ответственности. Однако перспективы возможного судебного процесса пока неясны. Об этом 24 Каналу рассказал азербайджанский политолог из Вашингтона Рамиз Юнус.

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Облегчил задачу международным прокурорам

Он подчеркнул, что судебный процесс должен пройти в присутствии в зале суда обвиняемых.

Как это было в Нюрнберге (судебные процессы над военными преступниками, последовавшие после окончания Второй мировой войны – 24 Канал), когда шел судебный процесс, на скамье подсудимых сидели непосредственно преступники. А когда на процессе не присутствуют обвиняемые – они прячутся в других странах, то непонятно, каков будет результат такого суда,

– подчеркнул политолог.

Однако он отметил, что возможность такого процесса – это положительный знак. Ведь это означает, что на Западе есть уверенность у том, что привлечение к ответственности Путина вполне вероятно.

Эксперты, связанные с МКС, подчеркивают, что Путин, заявив о финансировании ЧВК "Вагнера", признанной террористической организацией, облегчил задачу международным прокурорам.

"Первый ордер на арест Путина МКС выдал также после того, как он признал, что произошла депортация украинских детей в Россию. А Запад без юридической базы не будет выдвигать обвинения, чтобы не было разговоров о якобы политическом заказе", – подчеркнул Юнус.

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Зависит, как и где завершится война

Он подчеркнул, что это дело имеет юридическую перспективу, однако во что именно оно выльется в предметной плоскости, пока рано говорить.

Все будет зависеть от того, когда и где именно завершится эта война: либо, как Вторая мировая война со свергнутой Германией, либо компромиссной ситуацией,

– предположил политолог.

Если после завершения горячей фазы войны процессы перейдут в политическую плоскость и будут договоренности между США и Китаем, через некоторое время такой суд может состояться.

"Самое главное, как после завершения войны будут разворачиваться политические процессы в России. Если элиты совершат переворот и свергнут власть, тогда для того, чтобы, например, смягчить западные экономические санкции против России, они могут выдать Гаагскому трибуналу главных российских преступников", – отметил Рамиз Юнус.

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Ордер на арест Путина от МКС: что известно

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченной президента России по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию, что является военным преступлением.

Страны, ратифицировавшие Римский статут МКС, должны выдать суду преступника, которому выписан ордер на арест от МКС, в случае, если он пересечет границу одного из этих государств. Поэтому, после выдачи ордера на арест Путину, он отказался от международных визитов.

Также в июле в Гааге открылся Международный центр расследования преступлений, связанных с агрессией оккупантов против Украины. Центр обеспечит поддержку и актуализацию расследований по преступлениям агрессии России.

Кроме того, глава МКС Петр Гофманский отметил, что российские чиновники могут получить новые ордера на арест. Это будет зависеть от действий прокурора Международного уголовного суда, отметившего, что проводит работу над расследованиями в Украине.

по возможному делу о финансировании ЧВК "Вагнера". Также он добавил, что Путин и представители его режима "не отделаются" только ордерами на арест.