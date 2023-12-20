В таких ситуациях рушатся империи: как санкции постепенно разрушают Россию

Несмотря на заявления кремлевских пропагандистов, в России ощутимый экономический кризис. Так, недавно яйца стали для россиян дефицитным товаром, а их импорт уже планируется из Турции и Ирана. Наряду с этим вводится больше санкций на компании и представителей страны-агрессора.

Такие события составляют цепочку до полного развала России, считает политолог Олег Лисный. В разговоре с 24 Каналом он подчеркнул, что сейчас так называемые сторонники Путина постепенно теряют свое состояние.

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Шаги к развалу России

Россияне остались без яиц. Неделю назад в Белгородской области была ограничена продажа данной продукции до двух десятков в одни руки. В Кремле же "все идет по плану", но уже с 1 января 2024 года планируется импорт из Турции и Ирана, чтобы перекрыть дефицит.

"Такие ситуации я называю "черными лебедями". Где тонко – там и рвется. Кур надо кормить, своих кормов не хватило. Царю пришлось "челобитную" подавать. На таких ситуациях и рушатся империи. Вспомним восстания в России – там не идеи были: или сигареты подорожали, или водку не завезли. Здесь можем заменить любой продукт", – отметил политолог.

При этом понемногу работают и санкции. Они сначала поражают определенные категории, чтобы в финале был окончательный удар. Так, на днях Евросоюз ввел 12-й пакет санкций против России, которые начнут действовать уже с 1 января 2024 года. В частности, расширен запрет на транзит всех используемых на поле боя товаров, в бан попали российские бриллианты, 147 физических и юридических лиц получили персональные ограничения.

Будет ли это побуждать россиян к определенным действиям против Путина? Олег Лисный считает, что пока нет. Поскольку у них есть страх непосредственно перед Путиным и перед властью без него.

"Они будут сплачиваться возле Путина, но недолго. Такие санкции будут выбивать уверенность в будущем. У них имущество и деньги спрятаны были на Западе. Каждую копеечку можно посчитать и недвижимость. Сейчас у них забирают будущее. Удар за ударом и минимальный сработает как решающий. То есть это работает в перспективе", – объяснил он.

Санкции и бойкот России: актуальные события