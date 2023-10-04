Большая работа агентуры: какой новый нарратив продвигает путинская пропаганда

Россия проигрывает в войне, а Владимир Путин пытается любым способом помешать поддержке Украины. Поэтому его пропаганда каждый раз придумывает новые нарративы для своего внутреннего потребителя.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Над Путиным нависает большая угроза и от его так называемых "элит".

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Новые нарративы

По словам Гудкова, российская пропаганда в настоящее время внедряет новый нарратив для своей внутренней аудитории. Россиянам предлагают подождать, потерпеть, мол, "надо дожать". Но для этого еще необходимо 150 тысяч потенциальных 200-х на фронт и будет результат. Поэтому российскому пока еще президенту выгодны и переговоры.

"Это большая работа путинского внутриполитического аппарата, его агентуры. Они этим пытаются добиться не только военной заморозки, чтобы фронт никуда не двигался. Они еще и этим убеждают свои "элиты", что Путин еще не проиграл, что у него есть рычаг, силы, что он "понимает выход" из войны", – объяснил оппозиционный политик.

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Путину сейчас важно удержать свои "элиты" и народ в стойле, чтобы уменьшить привкус нависающего поражения. Активно подыгрывают ему в этом его карманные пропагандисты типа Скабеевой.

"Очевидно, что это попытка выдать желаемое за действительное", – добавил Гудков.

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