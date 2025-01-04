Жертв было бы больше: террорист в Новом Орлеане заложил на улицах бомбы, которые не сработали

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане могло погибнуть больше людей в результате действий террориста из Техаса. Мужчина планировал значительно более масштабное нападение на людей.

Ночью 31 декабря в Новом Орлеане, что в США, мужчина на автомобиле въехал в толпу. Нападавший, который погиб во время перестрелки с полицией, пытался переехать как можно больше людей. Хотя наезд был не единственным планом террориста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Террорист в Новом Орлеане заложил бомбы

В ходе расследования теракта стало известно, что мужчина заложил в городе две бомбы, но они не сработали. Взрывчатку обнаружили на ключевых перекрестках Бурбон-стрит и Орлеан-стрит, а также на Бурбон-стрит и Тулуз-стрит, где часто гуляют люди.

Если бы устройства сработали, последствия могли быть ужасными. Почему они не взорвались – из-за ошибки террориста или сбоя передатчика – пока не ясно,

– пишут журналисты, ссылаясь на заявление ФБР.

В доме, который перед нападением снимал террорист Шамсуд-Дин Джаббар, правоохранители нашли материалы для изготовления бомбы. Для подрыва двух взрывчаток он планировал использовать передатчик, который разместил рядом.

В результате теракта в Новом Орлеане есть убитые и раненые

Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли в новогоднюю ночь в Новом Орлеане из-за действий террориста, 30 получили ранения различной тяжести. Убийца, Шамсуд-Дин Джаббар, приехал в Новый Орлеан из Техаса. Он был сторонником ИГИЛа.