Будет не один желающий: кто и при каком условии может возглавить новый поход на Кремль
Террористический путинский режим держится на волоске. Разорвать ее могут Вооруженные Силы Украины, деоккупировав Бахмут или Крым. А это неизбежно произойдет.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что на самом деле главные события сейчас происходят не в Кремле и даже не в Вильнюсе в преддверии саммита НАТО.
Обратите внимание Практически все вытирают о Путина ноги: Пригожин и Эрдоган публично унизили диктатора
Кто может повторить мятеж Пригожина
Российский оппозиционный журналист заметил, что еще рано сбрасывать со счетов Пригожина, ведь история не завершена и его судьба не определена. Непонятно, что "повар Путина" будет дальше делать и он может по-разному использовать ресурс, который у него по-прежнему сохраняется.
Он человек авантюрного характера и в состоянии повторить,
– сказал Яковенко.
Кроме этого, есть ряд людей, которые тоже могут попытаться совершить мятеж. В меньшей степени можно было бы говорить о том "клубе разгневанных патриотов", который возглавляет международный преступник Игорь Гиркин.
"При определенных обстоятельствах может выстрелить и Гиркин", – отметил российский оппозиционный журналист.
При каких условиях состоится новый "поход" на Кремль: смотрите видео
Условия взлома режима Путина
Главные события происходят на поле боя, а их автором являются Вооруженные Силы Украины. Деокупация Бахмута не имеет существенного военного, тактического и стратегического значения. Однако это окажет серьезное влияние на общественное сознание, прежде всего силовиков.
Вот 10 месяцев "брали" Бахмут, а тут сдали назад. Днем позже или днем раньше – неважно, но я думаю, что уже отсчет идет на дне,
– подчеркнул Яковенко.
Если после этого не произойдет взрыв общественного сознания, то это произойдет, когда деоккупируют Крым. Последствия этого будут непредсказуемыми. Ведь Крым – это абсолютно сакральное место для путинской мифологии и деоккупированный полуостров, вероятно, будет означать излом режима.
Тогда понимание того, что "царь" ненастоящий охватит широкие народные массы и вооруженные силы. В таком случае главный вопрос состоит в том, кто к этому времени будет готов возглавить новый "поход" на Кремль.
"Будет не один желающий. В конечном итоге Россия рухнет в то положение, которое уже не раз было в ее истории. Оно называется "большая русская смута"", – подытожил российский оппозиционный журналист.
Путин теряет власть: коротко
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России может быть очередной мятеж или революция. Государственный переворот могут поддержать многие.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин полностью потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой приводит его в ярость, приближенные докладчики рассказывают только хорошие новости.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что мятеж Пригожина существенно пошатнул имидж Путина. И сейчас идет своеобразная отдельная "специальная операция" по его возобновлению.