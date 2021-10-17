Нужно только разрешение от Германии: в России говорят, что "Северный поток-2" готов к запуску
Источник:BBC
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что "Северный поток-2" готов к запуску. Однако газопровод не может начать работу без разрешения Германии.
Об этом дипломат сообщил в интервью ведущему политической программы Эндрю Марру.
Читайте также США и Европа начали готовить новые санкции против "Северного потока-2", – Госдеп
Журналист спросил: "не Использует ли Россия свои газовые поставки в Европу как рычаг политического давления?" Поскольку объем голубого топлива сократился почти на 20% по сравнению с уровнем до пандемии.
Россия не придерживает газ из политических соображений, а поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2", как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в больших объемах,
– ответил Келин.
Представитель СМИ уточнил: "Если поставки газа с политикой не связаны, можно утверждать, что Россия в любом случае увеличит их объем, независимо от поведения Германии?
"Мы увеличили поставки через Украину на 10%, но больше не получится, потому что оборудование на этом трубопроводе ни разу не обновлялось, поэтому наращивать поставки опасно", – сказал посол.
Эндрю Марр подчеркнул, что его коллеги из BBC не смогли найти информацию об этих 10%.
К теме Путин нервничает, потому что его шантаж не работает, – Витренко
"Северный поток-2": последние новости
- Российский "Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
- Более 40 европарламентариев 17 сентября требовали инициировать немедленное расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом 4 октября. Россияне говорят, что это будет происходить постепенно. Важно, что Дания дала разрешение на запуск.
- Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск "Северного потока-2", 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.