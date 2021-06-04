О Луценко и Порошенко: Зеркаль анонсировала книгу экс-посла США Йованович

Экс-амбасадор США в Украине Мари Йованович выпустит книгу, в которой, в частности, будет идти речь о Петре Порошенко и Юрии Луценко. Вероятно, значительная часть будет посвящена именно конфликту, который произошел между ним и экс-генпрокурором.
Такую информацию сообщила экс-заместитель главы Министерства иностранных дел Лана Зеркаль. По ее словам, презентация книги состоится уже в 2021 году.
К теме Мне было стыдно, – Зеркаль о скандале Луценко с экс-послом США Йованович
Мари Йованович должна выпустить книгу, которая появится в публикации уже в 2021 году. Думаю, там будет много об этом (скандал с Юрием Луценко – 24 канал),
– заявила Зеркаль.
На вопрос о том, станет ли Юрий Луценко "героем" ее книги, Зеркаль ответила утвердительно. Подтвердила и то, что в книге будет упоминаться пятый Президент Украины Петр Порошенко.
Скандальные заявления Луценко о Йованович: коротко
- Речь идет о скандале, который произошел в марте 2019 года. Тогда еще генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill сделал громкое заявление.
- Он сказал, что госпожа посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не будет проводить никаких расследований.
- Также он сказал, что ведомство якобы не получило обещанные 4 миллиона долларов от посольства США в Украине.
- В Государственном департаменте США сразу же опровергли заявления генерального прокурора Украины. Там отметили, что таким образом Луценко хотел ослабить репутацию Йованович.
- Сама же Мари Йованович уверена, что Луценко злился на посольство США в Украине из-за постоянных призывов к очищению Генпрокуратуры.
Интервью Ланы Зеркаль в "Перекрестном допросе": смотрите видео