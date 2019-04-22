О чем говорили в кулуарах Зе-штаба в ожидании результатов

Послы Германии, Канады, Великобритании посетили штаб Владимира Зеленского после объявления результатов экзит-полов. Кто еще был замечен в штабе и о чем они говорили – в репортаже журналистки 24 канала.

Все возможно

Результаты национального экзит-пола для большинства украинцев не стали сюрпризом. Согласно с ними, поддержку Владимиру Зеленскому выразило – 73%, Петру Порошенко – 25,5% украинцев.

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Эту новость в Зе-штабе встретили бурными аплодисментами, криками и хлопушками. Разместился штаб в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый", более известном как "вертолетная площадка Януковича". Людей, желающих порадоваться с кандидатом, в немаленькое на самом деле помещение набилось столько, что в сравнении с ним даже утренняя маршрутка может показаться просторным автотранспортом. Журналисты и гости стояли и сидели везде: на перилах, на барной стойке и сцене, где должен был выступать кандидат в президенты. К сцене лидер гонки проходил через толпу в сопровождении жены, представителей своей команды и немалого количества охранников. Стоит заметить, что охрана здесь была приветлива и улыбалась, что бывает крайне редко.

Реакция штаба Зеленского на результаты экзит-пола: смотрите видео

После объявления результатов экзит-пола Владимир Зеленский традиционно выступил перед посетителями. Он поздравил всех с победой, и заметил, что если бы его жена до свадьбы услышала все то, что ей довелось узнать за последние дни, то, пожалуй, не вышла бы за него.

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Быть женой кандидата в президенты – непросто

Пока я еще не президент, могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза – посмотрите на нас. Все возможно!

– добавил Владимир Зеленский.

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После короткого выступления он пошел, очевидно, в другую часть штаба, куда журналистов не пускали. Туда можно было пройти только по спискам и через центральный вход. Именно в эту часть помещения примерно в 21:00 направились послы Канады и Великобритании, которые пришли в штаб вместе. Буквально несколькими минутами ранее был замечен посол Германии, правда, он пошел в ту часть помещения, где были журналисты и эксперты.

В ожидании победы

Но все это было уже после объявления результатов. Однако сам штаб начал работать в 10 утра. В полумраке ночного клуба конгрессно-выставочного центра "Парковый" журналистов и гостей Зе-штаба встречали не только приветливые официантки, но и барная стойка с напитками. В частности, журналистов бесплатно угощали водой, соком, кофе, чаем, пивом, игристым просекко и красным вином кьянти. Вкусные закуски в виде бургеров быстро исчезли со столов, однако вечером запасы горячего пополнили. Гостей угощали куриными шашлыками, вкусными салатами и другими закусками.

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В течение дня в штабе с прессой и гостями общался политтехнолог Дмитрий Разумков и ведущий "95 квартала" Артем Гагарин. Владимир Зеленский, по утверждению штабистов, приехал сразу после голосования, но разместился в другой части помещения. Куда к нему приезжала полиция, чтобы зафиксировать нарушение законодательства: голосуя на участке, он показал журналистам свой бюллетень. Как рассказали нам представители штаба, он это сделал не нарочно – автоматически, по просьбе журналистов.

А пока украинцы голосовали, гости штаба развлекались игрой в настольный теннис и футбол.



В ожидании результатов экзит-пола гости штаба развлекались как могли

Это просто жесть!

Примерно в 17 часов в зале появился актер студии "Квартал-95" – Александр Пикалов, который убеждал окружающих, что все будет хорошо. Также он заявил, что не собирается баллотироваться в депутаты осенью.

Вы знаете, как я их называю? Вы хотите, чтобы я сам себя потом так называл?! Нет, спасибо!

– сказал он.

Больше всего его поразило то, что произошло в день тишины. Речь идет о вбросе ложной информации относительно Елены Зеленской, с которой они давно дружат.

Я читал эти комментарии и курил. Это просто жесть!

– добавил Александр Пикалов.

Примерно в 18:00 в штабе появился экс-министр финансов Александр Данилюк, который отметил, что пока еще рано распределять должности.

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"Меня должность не интересует. Все, что не было сделано при предыдущей власти, надо менять, в таком случае будет успешной, в том числе и внешняя политика. Считаю, что во внешней политике, хоть нас и представляли неплохие люди, но был вопрос в отсутствии доверия. Когда президент или премьер-министр выступали, чувствовалось, что они скорее всего представляют свои интересы, и только говорят о необходимости проведения реформ", – сказал Александр Данилюк.

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Относительно "Приватбанка", то, по его убеждению, государство обеспечит стабильность финучреждения.

Также мы пообщались с представителем Зе-команды – Русланом Рябошапкой, который отвечает за правоохранительную и антикоррупционную политику. Кстати, господин Рябошапка длительное время работал в Министерстве юстиции, в частности, и при нынешнем министре юстиции Павле Петренко. Правда, уволился из Минюста из-за своего мировоззренческого конфликта с министром. Он также нас уверял, что о распределении должностей не шла, и поделился своим видением первоочередных задач.

Ключевым элементом борьбы с коррупцией должна быть политическая воля. Если ее нет, то какими бы хорошими не были законы и прекрасной антикоррупционная инфраструктура, результатов не стоит ожидать. То, что есть у Зеленского, – искренняя и решительная политическая воля к переменам,

– добавил он.

Не исключил эксперт и того, что Владимиру Зеленскому будут вставлять палки в колеса и мешать работать. Но если он будет внедрять нужные для украинского народа изменения, а парламент их не будет поддерживать, тогда люди об этом будут знать. А, поскольку через несколько месяцев парламентские выборы, поэтому люди смогут оценить работу депутатов уже во время следующей кампании.



Депутатам придется определяться, кого они поддерживают

Зависть соседская

Ближе к 20:00 в штабе увеличилось количество русскоязычных людей с ярко выраженным московским акцентом. Конечно, журналистка 24 канала не смогла стоять в стороне и поинтересовалась – откуда эти бравые ребята? Выяснилось, что это издатель интернет-издания "Медиазона" и собкор издания "Медуза", которые приехали в Украину освещать президентские гонки.

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Издатель интернет-издания "Медиазона" Петр Верзилов поделился своими впечатлениями от кампании.

Прежде всего, мне импонирует Владимир Зеленский как президент нового типа. По-сути, это будет первый в постсоветском пространстве президент нового поколения, который не относится к бизнесу или политноменклатуре. Приход человека извне любой политической конструкции будет крайне полезным для страны и подаст хороший пример для соседей, которые не страдают от избытка демократии,

– сказал Петр Верзилов.

Его коллега, собкор издания "Медуза" Илья Жегулев сказал, что ужасно завидует Украине и тому, что у нас происходит.

В результате свободы выбора меняется власть и система выбора. Я не могу сказать, каким Владимир Зеленский будет президентом, но его слова в адрес Петра Порошенко – я не ваш оппонент, я ваш приговор, сказали очень много. Мне это импонирует. К сожалению, российская политическая система даже близко не подобрался к тому, чтобы оппоненты превращались в приговоры,

– добавил Илья Жегулев.

В общем, атмосфера в штабе была довольно спокойная и расслабленная. Можно сказать, что Владимир Зеленский пришел к победе легко и шутливо, а вот как он будет руководить страной – будем смотреть и пристально оценивать.

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Когда Зеленский станет президентом Украины?Сейчас идет подсчет голосов. По результатам обработки около 90% бюллетеней, лидирует Владимир Зеленский – он получил 73,17% голосов. У Петра Порошенко – 24,5%. До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя нового президента Украины. Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позже, чем 3 июня.

Результаты экзит-пола во втором туре выборов: победил Зеленский