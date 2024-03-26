Видно только машины на трассе: как живет обесточенный после обстрелов Харьков
Харьковщина до сих пор оправляется от российской атаки 22 марта, когда противник обстрелял энергообъекты региона. Сейчас свет на несколько часов днем отключают для 200 тысяч абонентов в Харькове, а также для 16 тысяч домовладений в 62 населенных пунктах области.
Из-за недостатка мощностей пока невозможно одномоментно включить электроэнергию всем харьковчанам. Учитывая это, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, в Харьков прибыл уникальный Food Train от Укрзализныци.
Не пропустите Отключение в Харькове, в Хмельницкой и Одесской областях: какая ситуация со светом 26 марта
Какова ситуация со светом
По состоянию на 19:00 26 марта в Харькове сплошная темнота. Видно только машины, которые проезжают по трассе. Во всех районах города и области продолжаются отключения по графику с четко прописанными часами.
Света не было два дня. Сейчас выключают, но только регулярные отключения. У нас есть электроэнергия. Это хорошо. Дети смотрят мультики,
– сказал многодетный отец, переселенец из Купянщины Денис.
Иногда свет выключают и вне расписания. Бывают аварийные и технические отключения, во время которых ведутся ремонтные работы. Ситуация достаточно сложная. Электрики просят отнестись с пониманием. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить энергообъекты.
В Харькове работают "Пункты несокрушимости", где можно переночевать и зарядить телефоны. Помогают волонтеры и международные организации. Многие другие люди развозят горячие обеды горожанам или в громады неподалеку, где нет света или других коммуникаций.
В общежитии все оборудование, на котором готовят наши жители, электрическое. Поэтому Красный Крест раздает нам еду,
– отметила Елена Грицкова, представитель места комплексного проживания переселенцев.
О работе поезда-кухни
С субботы, 23 марта, в Харькове начал работу Food Train от Укрзализныци по инициативе наших партнеров из Фонда Говарда Баффета. На Харьковщине его применяют уже второй раз. Впервые поезд-кухня приезжал в Изюм в конце ноября 2023 года.
Food Train готовит обеды, а потом машины развозят их в больницы, места проживания ВПЛ и близлежащие территориальные громады. К работе привлечен большой штат поваров, которые начинают работать с полуночи, чтобы приготовить людям горячее питание.
Вчера (25 марта – 24 Канал) у нас был рекорд – выдали 10 250 порций. Прежде всего это первое и второе блюда, то есть комплексный обед. Первое блюдо – супы, борщ. Второе – котлеты, сосиски, каши, а также салат или овощи,
– сказал Артур Ботченко.
Некоторые места компактного проживания не газифицированы, а имеют только электричество. Соответственно, из-за обесточивания люди не имели возможности ничего приготовить. Поэтому такая поддержка крайне важна.
Учитывая положение – хорошо живем, если можно так сказать, проживая вне дома. Многим людям отменили выплаты ВПЛ, поэтому еда – это очень важно. Мы благодарны людям, которые о нас заботятся,
– сказала переселенка.
Россияне обстреляли Харьков 22 марта: какие последствия
- Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью 22 марта оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. В результате этого Харьков фактически полностью обесточен.
- Харьков пережил самый большой блэкаут с начала войны. Без света было 440 тысяч абонентов, впоследствии части из них коммуникации восстановили. Предприятия и бизнес-структуры перешли на генераторы. В городе работало 80 пунктов несокрушимости, обогрева и выдачи горячей пищи.
- Из-за дефицита электроэнергии в Харькове досрочно заканчивают отопительный сезон. Теплоснабжение прекратили 26 марта. При этом восстановление энергетического сектора будет продолжаться.
- В Харькове известно об одном пострадавшем – 43-летнем мужчине, работнике одного из энергообъектов.