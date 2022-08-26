Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях: жителям каких регионов стоит подготовиться

Ранее правительство призвало эвакуироваться жителей Донбасса из-за угрозы остаться полностью без отопления. Однако сложная зима коснется не только этого региона.

Об этом 26 августа сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал. По ее словам, обязательная эвакуация может быть объявлена на части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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Получат ли люди гарантии

Верещук заверила, что тем, кто согласится эвакуироваться, предоставят перевозки, проживание, питание и медицинские услуги.

Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся. Все, что нужно людям, чтобы пережить зиму, у них будет и будет бесплатно,

– заявила министр.

Выплаты при эвакуации

Верещук отметила, что жителям областей в случае эвакуации будут выплачиваться пособия. Люди будут получать деньги сразу по прибытии поезда.

"Если это обязательная эвакуация – 2 200 гривен на каждое лицо сразу по прибытию поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также – 2 тысячи гривен на каждое взрослое лицо, 3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью ", – объяснила Верещук.

Кстати, 55% мужского населения на оккупированной Луганщине стали "пушечным мясом", — Верещук

Выплаты для эвакуированных дончан

По словам Верещук, помощь для спасшихся от войны не будет одноразовой. После эвакуации людям помогут оформить справку ВПЛ.

Кроме того, министерство работает над тем, чтобы обеспечить каждую многодетную семью ноутбуком. Это нужно, чтобы дети имели возможность учиться.

Эвакуация из Херсона

Верещук рассказала, что из Херсонской области уехало 50% населения. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич назвал ситуацию в регионе очень напряженной. Он рассказал, что эвакуироваться не могут более 20 тысяч человек.

"Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", – сказал Янушевич.

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