Небывалый цинизм: на Днепропетровщине предприниматель нажился на отце погибшего воина ВСУ
Источник:Днепропетровская прокуратура
В Днепропетровской области разоблачили местного предпринимателя. Он развел на миллионы мужчину, сын которого погиб на войне.
По данным следствия, местный предприниматель захотел завладеть средствами знакомого, которые тот получил в качестве государственной помощи в связи с гибелью сына – военнослужащего.
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Придумал "байку", чтобы выбить деньги
Во время личных встреч злоумышленник убедил мужчину, что того разыскивает полиция за совершение тяжкого преступления, которое тот на самом деле не совершал.
Предприниматель обещал "устроить" дело с правоохранителями за денежное вознаграждение в сумме 2,5 миллиона гривен.
Поскольку отец военного был очень напуган, он передал указанные средства своему "спасателю".
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах. Ему грозит от 5 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Махинации с выплатами ВСУ: последние случаи
- На Запорожье подозрение получил заместитель командира одной из воинских частей. Мужчина в течение пяти месяцев не "замечал" отсутствие военнослужащей на службе, из-за чего женщина незаконно получила почти 500 тысяч гривен "боевых" выплат.
- На Буковне разоблачили военкома. Он использовал своих подчиненных в качестве рабочей силы. Так, он отправил солдата и сержанта строить свой дом. Кроме того, начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал полную выплату "боевых".
- В Ровенской области о подозрении объявили дочери и жене должностного лица воинской части. Одна из них занимала должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а другая – оперативному дежурному отделению подготовки данных штаба. На работу женщины ходили только первые 3 месяца службы. Летом 2022 года они перестали ходить на службу, однако деньги продолжили получать.