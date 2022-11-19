Снова дома: из вражеского плена вернулись трое морских пехотинцев

Украина продолжает делать все возможное, чтобы возвращать домой своих граждан, попавших в плен. Так, освободить от захватчиков удалось троих морских пехотинцев.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Украины. Рассказываем, в каком состоянии наши военные, которых удалось освободить из плена.

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Побратимы вернулись из плена

Как отмечают в ведомстве, из российского плена удалось освободить троих военнослужащих. Они – часть отдельного батальона морской пехоты ВМС.

Известно, что военнослужащие получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь. Пока это вся информация о них.

Военно-Морские Силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не бросаем" для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена побратимов,

– говорится в сообщении.

Обмен пленными продолжается

Начнем с предложения, озвученного Владимиром Зеленским во время выступления на саммите G20. Президент Украины предложил российской стороне обмен пленными в формате "всех на всех" . В своей речи он подчеркнул, что наше государство знает поименно около 11 тысяч детей, которых силой разлучили с родителями и депортировали в Россию.

Накануне советник ОП Алексей Арестович рассказал, участвует ли в обменном процессе Папа Римский . По его словам, мягкие и осторожные высказывания Франциска действительно могут свидетельствовать о его вовлечении в процесс.

Напомним, что 11 ноября состоялся очередной обмен пленными. По его результатам домой удалось вернуть еще 45 украинских защитников . Старшему из них исполнилось 56 лет, а самому младшему – 22.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее рассказал, что из плена уже удалось вернуть 30 защитников Змеиного. В то же время он заметил, что это далеко не конец. По его словам, Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть всех до последнего пленника Кремля.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с убитым на камеру вагнеровцем. По его словам, боец Евгений Нужин добровольно согласился на обменный процесс. Так что с юридической точки зрения Украина ничего не нарушала. В то же время наша сторона не может гарантировать, что обмененных россиян не казнят или не заключат в тюрьму, как только они вернутся домой.

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