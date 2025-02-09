Трамп заявил о соглашении с Украиной о металлах на миллионы долларов, – NYP

Президент США Дональд Трамп все же планирует воплотить в жизнь свои планы относительно украинских полезных ископаемых. Он готов заключить с Владимиром Зеленским сделку. Редкоземельные металлы он хочет обменять на уже оказанную помощь Украине.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на NYP. Обмен природных ресурсов на военную помощь от западных партнеров был предусмотрен в "Плане Победы" Украины.

Смотрите также Трамп заявил, что говорил с Путиным о прекращении войны в Украине, – New York Post

Миллионная сделка Трампа с Украиной

Дональд Трамп планирует, что возможная сделка с Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам может быть заключена на 500 миллионов долларов. Это стоимость доступа для США к минералам и газу в Украине. В обмен на это Соединенные Штаты обещают, в частности, гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Напомним, президент Украины считает, что такое соглашение с Трампом может быть вполне справедливой. Ведь США могут сделать вклад в добычу и развитие отрасли. По словам Зеленского, Украина открыта для таких инвестиций и дальнейшего сотрудничества.

К слову, гарантии безопасности от США – это один из вопросов, который Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом Трампом. Их встреча скоро может состояться. Президент Украины отмечает, что важно, чтобы разговор Дональда Трампа с ним состоялась раньше, чем с Владимиром Путиным.

Зеленский также планирует пригласить президента США в Украину, что могло бы стать "стратегическим дипломатическим достижением".