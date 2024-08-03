Очень опасный прецедент: в чем основная угроза обмена пленными России и США

Между Россией и Западом состоялся большой обмен пленными. Страна-агрессор вернула 10 граждан, среди которых шпионы и наемный убийца. Зато освободила из тюрем 17 политзаключенных.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что в этом обмене очевидно большое влияние Джозефа Байдена. В то же время многие эксперты из европейских стран назвали это событие "позорной страницей в истории".

К теме Вернули команду головорезов, а мы – разменная монета: как в США реагируют на обмен заключенными

Почему на Западе не довольны обменом

В Европе и США подтверждают, что этот обмен стал концентрацией многолетнего опыта Байдена и "бриллиантом на его президентской короне". Именно он смог убедить западных лидеров согласиться на обмен.

Но больше всего беспокоит международных аналитиков то, что был создан очень опасный прецедент, когда обменяли профессионального киллера, который среди белого дня хладнокровно расстрелял лидера чеченской оппозиции,

– рассказал Олег Рыбачук.

Ранее обменивать киллеров отказывались. Прецедентов таких обменов не было. А теперь мир увидел, как Владимир Путин обнимается с убийцей да еще и бывшим полковником ФСБ. Это шокировало все демократическое сообщество.

Путин набирает политические баллы

В Германии назвали "очень тяжелым" решение об обмене Вадима Красикова, который отбывал пожизненное заключение в немецкой тюрьме за убийство. Среди следователей этот обмен также не имел понимания.

Обмен стал сигналом для других путинских наемников, что он способен вернуть своих людей. Более того, это происходит даже тогда, когда Путин невыездной, Россия под санкциями, а война в Украине продолжается почти 3 года.

Фактически Путин обменял всех своих ключевых игроков. Для него это было принципиально. Посмотрите на его язык тела, когда он встречал Красикова. Он гордый, уверен и ему удается создавать прецеденты, когда можно ловить журналистов, оппозицию, общественных деятелей, а потом обменивать их на преступников,

– отметил Олег Рыбачук.

Такая политика приносит российскому диктатору дивиденды. Сейчас на Западе пытаются "подсластить" этот обмен, мол, были спасены невинные люди, а российская оппозиция теперь выйдет с громким протестом против Путина. Впрочем на это не стоит надеяться.

"Я видел этих "лидеров оппозиции", слышал их на международных конференциях и у меня нет впечатления, что для Путина они представляют реальную угрозу", – подчеркнул председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".