Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що в цьому обміні очевидний великий вплив Джозефа Байдена. Водночас чимало експертів з європейських країн назвали цю подію "ганебною сторінкою в історії".

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Чому на Заході не задоволені обміном

У Європі та США підтверджують, що цей обмін став концентрацією багаторічного досвіду Байдена й "діамантом на його президентській короні". Саме він зміг переконати західних лідерів погодитися на обмін.

Але найбільше турбує міжнародних аналітиків те, що був створений дуже небезпечний прецедент, коли обміняли професійного кілера, який серед білого дня холоднокровно розстріляв лідера чеченської опозиції,

– розповів Олег Рибачук.

Раніше обмінювати кілерів відмовлялися. Прецедентів таких обмінів не було. А тепер світ побачив, як Владімір Путін обіймається з вбивцею та ще й колишнім полковником фсб. Це шокувало всю демократичну спільноту.

Зверніть увагу! У Німеччині назвали "дуже важким" рішення про обмін Вадима Красікова, який відбував довічне ув'язнення у німецькій тюрмі за вбивство. Серед слідчих цей обмін також не мав розуміння.

Путін набирає політичні бали

Обмін став сигналом для інших путінських найманців, що він здатний повернути своїх людей. Ба більше, це відбувається навіть тоді, коли Путін невиїзний, Росія під санкціями, а війна в Україні триває майже 3 роки.

Фактично Путін обміняв всіх своїх ключових гравців. Для нього це було принципово. Подивіться на його мову тіла, коли він зустрічав Красікова. Він гордий, впевнений і йому вдається створювати прецеденти, коли можна ловити журналістів, опозицію, громадських діячів, а потім обмінювати їх на злочинців,

– наголосив Олег Рибачук.

Така політика приносить російському диктатору дивіденди. Зараз на Заході намагаються "підсолодити" цей обмін, мовляв, були врятовані невинні люди, а російська опозиція тепер вийде з гучним протестом проти Путіна. Втім на це не варто сподіватися.

"Я бачив цих "лідерів опозиції", чув їх на міжнародних конференціях і в мене немає враження, що для Путіна вони становлять реальну загрозу", – підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".