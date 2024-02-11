Оборона остается успешной: в Сухопутных войсках рассказали о боях за Авдеевку

В Авдеевке продолжаются тяжелейшие бои, враг пытается взять под контроль пути логистики ВСУ. В ближайшие недели или даже дни может встать вопрос либо о передислокации дополнительных сил в город, либо об отходе из Авдеевки.

Однако несмотря на все, ВСУ продолжают героически защищать город. Об этом 24 Каналу сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что оборона Авдеевки базируется на тактике, стратегии, изучении ситуации, понимании важности общей карты поля боя, знаниях и, конечно, на тех силах и средствах, которые имеют украинские силы.

Смотрите также Россияне начали масштабное наступление на новом направлении: как за неделю изменилась карта фронта

Кризисные ситуации просчитаны

Вопрос защищать Авдеевку, выводить войска или их усиливать, встал в тот день, когда украинская разведка узнала, что враг будет атаковать город. Тогда было принято решение защищать его.

Оборона Авдеевки была и остается успешной. В то же время информация вокруг ситуации в городе очень часто является противоречивой и используется противником для информационных вбросов. Некоторые наши политики также иногда могут или нагнетать панику вокруг Авдеевки, или же создавать какую-то эйфорию,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Однако нужно подходить к информации по Авдеевке взвешенно. По словам Тимочко, все кризисные ситуации просчитаны, ведь оборона города продолжается уже четвертый месяц.

Если встанет вопрос необходимости оставить Авдеевку, Вооруженные Силы сделают это. Наши войска неоднократно это делали, и очень часто возвращали обратно территорию. Если встанет выбор: сохранить жизни людей или территории, конечно предпочтение будет отдано сохранению жизней – так было всегда,

– подчеркнул он.

Ответственные за оборону Авдеевку и за силы, обеспечения, логистику на этом направлении, имеют несколько планов, что делать в конкретных ситуациях. Тот факт, что до сих пор россиянам не удалось ни окружить наши войска, ни отбросить, ни отсечь внутри Авдеевки на сектора, свидетельствует о том, что оборона города организована и она происходит.

"Если же возникнет решение оставить Авдеевку, то оно будет согласованным и принятым на уровне Ставки Главнокомандующего и будет единственно правильным на тот момент", – отметил Тимочко.

Сдерживаем силы врага

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что враг в Авдеевке стремится установить контроль над логистическими путями обеспечения подразделений ВСУ на северном фланге. Однако ему это не удается, ведь логистическое снабжение осуществляется. Украинское войско, по его словам, "усиливает рубеж блокирования, выставляет дополнительные огневые позиции, задействует свежие эффективные силы".

Кроме того, оборона Авдеевка имеет большое значение для сдерживания огромного количества российского войска. Россияне могли бы его привлечь на других направлениях, потому что кроме Авдеевки, напряженной ситуация на Лимано-Купянском направлении, вблизи Угледара, Работино, Крынок, на левом берегу Днепра.

"Поэтому вопрос Авдеевки является очень важным, ведь оборона города сдерживает вражеские силы и не дает им возможность развернуться на других участках фронта", – отметил Иван Тимочко.

Какая ситуация на фронте