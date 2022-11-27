В ВСУ назвали сверхважные цели, которые удается достичь благодаря удачной обороне Бахмута
ВСУ продолжают успешно оборонять Бахмут. Наши войска отразили очередные штурмы, благодаря чему выполнили еще несколько сверхважных целей.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Ранее сообщалось о том, что для россиян принципиальным является район Павловки и Угледара.
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Россияне не прекращают штурмы
Череватый отметил, что главными направлениями, где враг постоянно пытается штурмовать остаются Бахмутский и Авдеевский, хотя также были попытки штурма на Луганщине в районе Белогоровки и Стельмаховки, но и там враг понес потери и отступил. Россияне применяют все, что у них есть, то есть и артиллерию, и танки, и минометы. Впрочем, прорвать нашу оборону им не удается.
Бывают позиционные отступления с той или иной стороны, но главная задача штурма – это прорыв и выход на оперативное пространство для дальнейшего захвата территорий. Им это не удается,
– заметил представитель Восточной группировки ВСУ.
Череватый назвал сверхважные цели, которые удается достичь благодаря удачной обороне Бахмута: смотрите видео
ВСУ выполняют самые главные цели
Он продолжил, что наши бойцы демонстрируют выдержку, братство, держат строй. Кроме того, им удается выполнять еще и главные цели:
- Снижать моральный дух врага, который отчаялся от постоянных неудач и поражений.
- Уничтожать живую силу и технику оккупантов.
"Это со временем приведет к остановке такой динамики атак", – подчеркнул Череватый.
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