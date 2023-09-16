Здесь разгоралась битва за столицу: сколько элитных бойцов Россия потеряла в боях за Гостомель

В начале полномасштабного вторжения Россия хотела "взять Киев за три дня", однако это оказалось несбыточными мечтами врага. Во время боевых действий возле столицы страна-агрессор понесла существенные потери.

Во время боев в Гостомеле Россия потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов. Об этом сообщили на восьмой встрече Андрея Ермака с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в нашей стране, касательно внедрения формулы мира Владимира Зеленского.

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В Гостомеле разгоралась битва за столицу Украины

К обсуждению формулы мира, которое состоялось на территории аэропорта "Антонов" в Гостомеле, присоединились представители более 70 государств. По словам Ермака, именно в этом городе разгоралась битва за столицу Украины и здесь развеяли миф о "непобедимости" российской армии.

По плану Москвы, аэропорт под Киевом должен был стать хабом для быстрого перебрасывания техники и живой силы для дальнейшей оккупации столицы Украины.

Один из разведчиков, участвовавший в боях за аэродром, объяснил, что действия спецназовцев ГУР и других подразделений Сил безопасности и обороны государства в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.

Во время боев враг испытал колоссальные потери.

В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями принимавших участие в военных учениях такого типа,

– сообщил представитель ГУР МО Украины.

Он убежден, что общая задача украинцев и представителей тех стран, которые тоже собрались на аэродроме, состоит в том, чтобы последний вражеский солдат покинул территорию Украины в административных границах 1991 года.



️В ходе обсуждения Формулы мира Владимира Зеленского руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины без превращения войны в замороженный конфликт будет определять глобальную безопасность на десятки лет вперед.

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