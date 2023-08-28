Может создать трудности: в ISW рассказали об особенностях российской линии обороны на Юге

Украинский военный рассказал ISW о структуре обороны оккупантов, которую удалось преодолеть ВСУ и которую еще придется пройти. Украинцы находятся у следующей защитной линии захватчиков.

Ранее Институт изучения войны рассказывал, что Вооруженным Силам удалось преодолеть самый сложный участок обороны россиян. Однако, вероятно, территории впереди также плотно заминированы.

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Многослойная оборона россиян

В районе Роботиного существует система взаимосвязанных российских окопов, блиндажей и ограниченных подземных тоннелей. Они позволяют оперативно перемещать личный склад, оружие и боеприпасы с разных тактических позиций. Перед этими взаимосвязанными слоями оборонительных позиций и между ними по полям простираются противотанковые ровы и минные поля.

Все "нераскопанные" территории вокруг этих подготовленных оборонительных позиций сильно заминированы. Российские силы узко обозначили незаменимые пути в своих оборонительных слоях, чтобы позволить российским силам достичь огневых позиций.

– сообщают в ISW.

Украинцы находятся на расстоянии удара до следующего оборонительного слоя россиян. Он состоит из массива противотанковых рвов и препятствий с зубами дракона с российскими боевыми позициями по ним. Это напоминает прежний уровень обороны. Есть ли там связанные системы окопов и блиндажей – неизвестно.

Россияне активно перекидывают войска из других направлений на Юг. Такое решение оккупанты могли принять для укрепления обороны. Институт изучения войны предполагает, что следующие позиции россиян все же менее защищены, чем те, которые уже прошли ВСУ, однако это может быть не так.

Украинцы продолжают наступление