Обострение между Сербией и Косово: в посольстве сообщили о рекомендациях украинцам

28 сентября 2021 , 22:12
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Источник:

УНН

Сербия уже более недели заявляет о конфликте на границе с Косово. Несмотря на то, что Украина не признает независимость частично признанной страны, украинский МИД обнародовал определенные рекомендации нашим гражданам.

В нашем посольстве в Сербии отметили, что Украина не имеет с Косово дипломатических отношений.

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В случае поездки в Косово МИД советует украинским гражданам предварительно проконсультироваться в посольстве Украины в Республике Сербия по ситуации безопасности в регионе. Это же советуют и тем, кто отправляется Метохию.

Обращались ли украинцы в Косово за помощью

В посольстве сообщили, что по состоянию на июнь 2021 года на территории Сербии официально находятся 1186 граждан Украины.

По информации дипломатов, сейчас посольство не получало обращений за помощью от граждан Украины из-за недавнего обострения в регионе.

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Что известно о Косово?

В 2008 году Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Его признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград с этим не согласен: он считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает.
Автор: Альона Захарова