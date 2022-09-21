В бункере царит паника, – Пионтковский прокомментировал, каким был путин в обращении

Окружение главы кремля владимира путина ищет варианты, как выйти из сложной ситуации для страны и армии. Однако российский президент решил остановить какие-либо попытки своим указом о временной мобилизации.

Вместо переговорного процесса путин пошел по пути эскалации. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

К теме Мобилизация в россии будет совсем не такой, как ее представляет путин, – оппозиционный журналист

Новый путь к эскалации

Эксперт убежден, что в кремле, вероятно, не все довольны решением путина относительно частичной мобилизации в россии.

Понятно, что там царит паника в бункере и, наверное, очень серьезные разногласия. До последнего времени вся их тактика направлялась на то, чтобы любыми путями, используя Макрона, Шольца и Эрдогана – достичь какого-либо соглашения о прекращении огня и навязать капитуляцию Зеленского,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, Путин отверг все эти планы и пошел по пути эскалации.

"Это приветствовалось не всеми, что и повлекло задержку с выступлением. Что касается формы обращения – путин был довольно традиционным. У него есть две модели поведения: "сморчок под пледиком", как это было на "параде победы" и "Шариков с балалайкой". На этот раз была вторая: видимо, под влиянием психотропных средств – он был возбужден и энергичен", – добавил Пионтковский.

Каким путин был во время обращения о временной мобилизации: смотрите видео

Отказ от переговоров

Аналитик считает путинское решение попыткой отказаться от каких-либо переговоров с Украиной и Западом.

"Он увидел, что идеи определить переговорную линию подтолкнут окружение избавиться от него в той или иной мягкой форме. Например, заявив, что он заболел и временно передает свои полномочия совету федерации. Без этого верхушка не могла бы просто сделать это", – подчеркнул. эксперт.

По его мнению, интересанты контактов с цивилизованными странами "подмигивали бы" Западу тем, они "оказали огромную услугу" для всего человечества и "избавили мир от опасного путина".

Все это делалось для того, чтобы те пошли на встречу к более мягким условиям отвода войск. Угроза потери власти подтолкнула путина сделать необратимые шаги, после которых разговоры о прекращении огня невозможны,

– указал Пионтковский.

Читайте также Частичная мобилизация, поддержка ядерного шантажа и референдума: что путин наговорил в обращении

"Подавленный" шойгу

Публицист рассказал, что после обращения путина нужно было обратить внимание также на "ужасно угнетенное состояние шойгу".

"Он бормотал какие-то нелепые фразы. У военного русского вождя вовсе не ощущалось желание побеждать врага: ни одного положительного слова об успехах его армии не было. Пожалуй, он был совершенно недоволен таким решением путина в этой самоубийственной эскалации", – считает эксперт.

Он резюмировал, что "трения и разрывы" в бункере будут все более очевидными.

В россии объявили частичную мобилизацию: что известно

Вас также может заинтересовать – вспыхнет ли в россии бунт из-за мобилизации: смотрите видео