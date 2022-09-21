В бункере царит паника, – Пионтковский прокомментировал, каким был путин в обращении
Окружение главы кремля владимира путина ищет варианты, как выйти из сложной ситуации для страны и армии. Однако российский президент решил остановить какие-либо попытки своим указом о временной мобилизации.
Вместо переговорного процесса путин пошел по пути эскалации. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.
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Новый путь к эскалации
Эксперт убежден, что в кремле, вероятно, не все довольны решением путина относительно частичной мобилизации в россии.
Понятно, что там царит паника в бункере и, наверное, очень серьезные разногласия. До последнего времени вся их тактика направлялась на то, чтобы любыми путями, используя Макрона, Шольца и Эрдогана – достичь какого-либо соглашения о прекращении огня и навязать капитуляцию Зеленского,
– объяснил обозреватель.
По его мнению, Путин отверг все эти планы и пошел по пути эскалации.
"Это приветствовалось не всеми, что и повлекло задержку с выступлением. Что касается формы обращения – путин был довольно традиционным. У него есть две модели поведения: "сморчок под пледиком", как это было на "параде победы" и "Шариков с балалайкой". На этот раз была вторая: видимо, под влиянием психотропных средств – он был возбужден и энергичен", – добавил Пионтковский.
Каким путин был во время обращения о временной мобилизации: смотрите видео
Отказ от переговоров
Аналитик считает путинское решение попыткой отказаться от каких-либо переговоров с Украиной и Западом.
"Он увидел, что идеи определить переговорную линию подтолкнут окружение избавиться от него в той или иной мягкой форме. Например, заявив, что он заболел и временно передает свои полномочия совету федерации. Без этого верхушка не могла бы просто сделать это", – подчеркнул. эксперт.
По его мнению, интересанты контактов с цивилизованными странами "подмигивали бы" Западу тем, они "оказали огромную услугу" для всего человечества и "избавили мир от опасного путина".
Все это делалось для того, чтобы те пошли на встречу к более мягким условиям отвода войск. Угроза потери власти подтолкнула путина сделать необратимые шаги, после которых разговоры о прекращении огня невозможны,
– указал Пионтковский.
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"Подавленный" шойгу
Публицист рассказал, что после обращения путина нужно было обратить внимание также на "ужасно угнетенное состояние шойгу".
"Он бормотал какие-то нелепые фразы. У военного русского вождя вовсе не ощущалось желание побеждать врага: ни одного положительного слова об успехах его армии не было. Пожалуй, он был совершенно недоволен таким решением путина в этой самоубийственной эскалации", – считает эксперт.
Он резюмировал, что "трения и разрывы" в бункере будут все более очевидными.
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- Сегодня, 21 сентября, глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. За ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных.
- Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
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