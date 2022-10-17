У России нет шансов на поле боя, – Зеленский объяснил, как заставить врага думать о мире
Своим террором Россия пытается прикрыть свои поражения в этой войне, ведь у нее нет никаких шансов на победу на поле боя. Так она пытается давить на Украину, Европу и весь мир.
С российским терроризмом будет бороться весь мир
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 17 октября, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что террористов нужно обезвредить – это правило все равно эффективно действует повсюду, поэтому подействует и на преступные действия россиян.
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По словам украинского лидера, когда возможности оккупантов для террора украинцев будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России просто придется думать о мире — ничего другого ей не останется.
Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, зенитчиков, других воинов, которые вовлечены в противодействие российским атакам! Каждая сбитая российская ракета и каждый уничтоженный дрон – это спасенные жизни,
– подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил и всех, кто участвует в ликвидации последствий ударов оккупантов – спасателям, полицейским, врачам, энергетикам, коммунальщикам, руководителям местного самоуправления, чиновникам и представителям бизнеса, кто помогает.
Важно сохранять единство
Президент отметил, что обстрел Украины ракетами и дронами сегодня, 17 октября, снова привел к перебоям с электричеством. Однако восстановительные работы продолжаются и проблемы уладят, так что такая форма террора ничего не даст России даже сейчас, когда Украина еще не хватает систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Впрочем, для этого, по его убеждению, наше единство должно быть максимальным, чтобы страна смогла стабильнее пройти это и сложный период. Прежде всего, речь идет о просьбе энергетиков относительно сознательного потребления электричества, особенно в час-пик.
Кроме того, Зеленский призвал каждого вносить посильный вклад в борьбу с российским терроризмом и ликвидацию его последствий. Так, например, бизнес по возможности может помогать местным общинам, а каждый из нас – позаботиться о своих знакомых и соседях, требующих внимания или помощи, особенно пожилых людей.
Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов – это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет и чего никогда не простит врага,
– подытожил президент.
Обращение Владимира Зеленского 17 октября: смотрите видео
Террористическая атака России по Украине 17 октября
- 17 октября стало для Украины очередным кровавым понедельником, поскольку Россия в очередной раз атаковала наши города ракетами и иранскими дронами-камикадзе. В частности, утром снова пострадала столица.
- Вражеские беспилотники "денацифицировали" жилой дом в Шевченковском районе Киева. В результате погибли 4 человека, среди них молодая пара – муж и его жена, которая была на 6 месяце беременности. 16 семей остались без крова, потому что их дом – полностью разрушен.
- Кроме того, сегодня россияне нанесли немало ракетных ударов. Одесскую область атаковали ракетой Х-59 с самолета Су-35. Она попала в объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
- Пострадала от ракетного удара и критическая инфраструктура Днепропетровской области. В результате атаки там начался сильный пожар, а жителей региона предупредили о возможных перебоях со светом.
- Еще один террористический акт оккупанты совершили в Сумской области. В результате ракетного удара по объекту инфраструктуры в Роменском районе 5 человек погибли, а еще 14 ранены.