Обратились в Интерпол: в Афганистане требуют арестовать президента-беглеца Гани
18 августа 2021 , 14:27Читати новину українською
Источник:твитер General Bismillah Mohammadi
В Минобороны Афганистана обратились в Интерпол с просьбой задержать президента-беглеца Ашрафа Гани. Он бежал из страны 15 августа, когда талибы объявили, что взяли контроль над всей территорией страны.
Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что за такие действия нужно наказывать. Поступок Гани он назвал продажей родины.
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#InterpolArrest_Ghani. Тех, кто торгует и продает родину, должны наказывать и задерживать,
– подчеркнул политик.
Побег Гани: главное
- Боевики 15 августа объявили Гани, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани отрекся от власти и вместе с ближайшим окружением вылетел из столицы – города Кабул.
- Где находится президент-беглец, пока неизвестно. В то же время он опубликовал сообщение в фейсбуке, в котором попытался объяснить свой поступок. По словам бывшего лидера Афганистана, он исчез, чтобы не допустить кровопролития.
- Гани заявил, что талибы поставили его перед выбором: либо он добровольно отрекается от власти, либо они будут штурмовать город. Там проживают 6 миллионов человек.
- В то же время российские СМИ сообщили: Гани успел прихватить с собой столько наличности, что ею пришлось набивать даже не чемоданы, а несколько авто.
Как ситуация в Афганистане повлияет на мир
- По словам бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса, Афганистан в руках боевиков может превратиться в настоящий "геополитический Чернобыль". Это негативно повлияет не только на ситуацию в регионе, но и на жизнь многих стран мира. В частности, Петреус уверен, что последствия ситуации почувствуют на себе в США.
- По данным СМИ, боевики "Талибана" уже пригласили в Афганистан террористов "Аль-Каиды", ответственных за теракт 11 сентября 2001 года. Талибы предложили им создать "колыбель джихада".
- В США также прогнозируют, что победа "Талибана" может активизировать действия "Исламского государства".
Текст публикации Бисмиллы Хан Мохаммади
#InterpolArrest_Ghani.وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود.