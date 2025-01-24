Образовалась воронка: Садовый показал последствия атаки под Львовом и сказал, есть ли пострадавшие

Российские оккупанты в ночь на 24 января атаковали дронами. Под прицелом вражеских сил оказалось село Подборцы Львовской общины.

Андрей Садовый показал последствия атаки под Львовом и рассказал, есть ли пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра Львова.

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Последствия вражеской атаки

Утром 24 января Садовый сообщил, что во время атаки вражеский дрон частично повредил частный дом и автомобиль в селе Подборцы Львовской общины. Сообщалось, что в доме выбиты окна.

Вскоре мэр Львова предоставил обновленную информацию о последствиях атаки по Подборцам.

Он отметил, что никто не пострадал. По его словам, у этого же дома уже были прилеты в 2022 году.

Уже второй раз взрывной волной выбиты окна, частично повреждена крыша и комнаты внутри. Рядом образовалась воронка,

– сообщил Андрей Садовый.

Последствия атаки противника / Фото из телеграмм-канала Андрея Садового