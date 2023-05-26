В Днепре объявили день траура по погибшим в результате удара по больнице
Источник:Борис Филатов
В Днепре после атаки россиян по поликлинике объявили день траура. Предварительно известно, что два человека погибли.
Городской голова рассказал, что из-за трагедии в городе объявили день траура. Следует отметить, что Россия утром 26 мая цинично ударила по больнице.
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Когда в Днепре объявили день траура
Завтра (27 мая – 24 Канал) в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц,
– написал мэр.
Он уточнил, что россияне уничтожили филиал одного из медицинских учреждений, где оказывали психбольницу. То есть психбольницу.
"Никаких военных объектов там и в помине не было", - рассказал Филатов.
По состоянию на 14 часов 26 мая в результате атаки:
- 26 человек – ранены, из них двое – дети;
- трое – пропали без вести;
- два человека – погибли.
Известно, что погиб 69-летний мужчина, проходивший мимо места, куда попала ракета россиян. Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов ветклиники.
Атака россиян по Днепру: коротко
- Ориентировочно в 10:30 26 мая в Днепре прогремели взрывы. После этого в городе и области объявили о воздушной тревоге.
- Россияне попали по медицинскому заведению. Впоследствии мэр Филатов рассказал, что у врачей как раз была пересмена. Он сказал, что это можно назвать везением, ведь задело меньше людей. По его словам, трех врачей еще ищут. Они не выходят на связь.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что, по предварительным данным, россияне били по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400. Тип ракет уточняют.