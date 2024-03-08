Обеспечивал водой весь город: в результате обстрела Чугуева разрушен магистральный вдогон

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам и разрушать инфраструктуру. На этот раз под ударом оказался Чугуев.

Россия в ночь на 8 марта ударила по Чугуеву. Городской голова города Галина Минаева отметила, что чугуевские женщины и все получили от врага "издевательское" поздравление.

Последствия устраняют

Она рассказала, что прямо в центр Чугуева нанесли ракетный удар. Ранения получили семь наших земляков, в частности, дети. Значительным разрушениям подверглись жилые дома, объекты торговли и бытового обслуживания.

Дополнительная сложная проблема - прямое попадание в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город, – говорится в сообщении.

Городские власти вместе с коммунальными службами делают все необходимое, чтобы минимизировать последствия вражеского удара.

Она отметила, что делают все возможное.

Купянск попал под вражеский обстрел

Российские захватчики 7 марта снова ударили по городу Купянск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что, по предварительной информации, враг обстрелял Купянск, применив реактивные системы залпового огня.

Он также подчеркнул, что из-за атаки в городе повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. На месте работали экстренные службы, которые помогали разбирать завалы.