Мы вылезали из-под потолка: харьковчане вспомнили жуткие детали атаки баллистики
Вечером 16 января Россия атаковала Харьков ракетами, раздались сильнейшие взрывы. Уже известно о по меньшей мере 17 пострадавших, большинство людей доставили в больницу.
Российские захватчики попали по центру Харькова. Они намеренно целились в жилую застройку, в места, где нет никакой военной инфраструктуры.
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Что говорят очевидцы
От вражеских обстрелов пострадали мирные люди. По предварительной информации, 12 уже доставили в больницу. Враг повредил многоэтажки и гражданскую инфраструктуру.
Нас накрыло потолком, стекло посыпалось, дым, свист... Я кричала: Саша, сейчас будет второй (удар – 24 Канал). Второй прогремел еще сильнее. Мы начали вылезать из под потолка… Его сильно накрыло, а меня слабее. Как-то мы вылезли, не знаю как,
– рассказала Лариса, которая пострадала при обстреле.
Местная жительница Виктория рассказала об обстреле / Скриншот с видео
В момент удара Виктория находилась дома с двумя маленькими детьми. Им всего 8 месяцев и почти 3 года. Дом женщины поврежден.
"Слава Богу, что дети живы – это самое главное. У меня повреждены окна, поэтому буду жить у мамы. Дети очень испугались, плакали. Старший ребенок вообще был в шоковом состоянии. Не знаю, что было, если бы попали в дом", – рассказала Виктория. .
Последствия обстрела Харькова / Скриншот с видео
Удар по Харькову 16 января: что известно
- Около 22 часов 16 января жителей Харькова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Людей призывали находиться в безопасных местах. Впоследствии в городе раздались взрывы. Враг попал в жилую инфраструктуру, есть поврежденные многоэтажки.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что сигнал воздушной тревоги раздался фактически вместе с первым взрывом. Время прилета ракеты, запускаемой из Белгородской области, – 30 – 40 секунд. Это очень короткий промежуток, поэтому тревога совпала со взрывом.
- Пока известно о 2 ракетных ударах, которые Россия совершила по Харькову. Предварительно стреляли из С-300. Из-за атаки пострадали 17 человек, повреждены два десятка многоэтажных домов, автомобилей, частный медицинский центр.