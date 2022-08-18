Кулеба после удара по Харькову призвал мир предоставить Украине максимальную военную поддержку

18 августа 2022 , 02:48
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Источник:

твиттер Дмитрия Кулебы

Российские оккупанты вечером 17 августа нанесли ужасный удар по общежитию в Харькове. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир жестко ответить на атаку захватчиков.

Ракетный обстрел произошел в Салтовском районе. Число жертв продолжает расти.

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Кулеба отреагировал на обстрел Салтовки

Глава МИД рассказал, что россияне нанесли удар по жилому кварталу Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив по меньшей мере 16 мирных жителей.

россия продолжает убивать людей посреди Европы,
– подчеркнул Кулеба.

Он подытожил, что единственными способами остановить президента страны-террористки владимира путина являются:

  • предоставить Украине максимальную военную помощь,
  • ввести более жесткие санкции против россии.
Обратите внимание! По состоянию на 2:23 18 августа известно, что в результате вражеской атаки погибли 7 человек.

Кратко об обстреле Салтовки 17 августа

  • Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов примерно в 22:00 17 августа сообщил, что произошел очередной вражеский обстрел Харькова.
  • После "прилета" на Салтовке начался сильный пожар.
  • Сначала Синегубов рассказал, что в результате атаки погибли 2 человека, а еще 10 – получили ранения. Однако в считанные минуты количество жертв и пострадавших, к сожалению, возросло.
  • На ужасную вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что очередной российский удар был подлым и циничным. У него нет никакого оправдания и лишь указывает на бессилие оккупантов.
  • В свою очередь советница главы Харьковской областной военной администрации Наталья Попова рассказала, что в общежитии, в которое ударили россияне, жили люди с недостатками слуха. Они могли не услышать сигнал воздушной тревоги, а после обстрела, вероятно, не могут отозваться к спасателям из-под завалов.
  • По словам Синегубова, вероятнее всего, россияне атаковали общежитие ракетой "Искандер". Обстрел вызвал ужасные разрушения – здание полностью уничтожено
  • Среди пострадавших есть 11-летний ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии, а остальные госпитализированные – в среднем.

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Автор: Ольга Котів