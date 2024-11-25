Зеленский отреагировал на обстрелы Харькова, Одессы и Запорожья и показал фото последствий

Россия выпустила более 150 ударных дронов, ракет и авиабомб за одни сутки. Зеленский поблагодарил ПВО за работу и призвал усилить давление на Россию.

В течение последних суток Россия осуществила массированную атаку на более десяти регионов Украины. Под удар врага 25 ноября попали в частности Харьков, Запорожье и Одесса. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на президента Украины.

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Зеленский рассказал о последствиях атаки

В Харькове продолжаются спасательные работы после ракетного обстрела, в результате которого пострадали по меньшей мере 19 человек. В Запорожье во время атаки дронов ранен ребенок. В Одессе обломки ракет вызвали повреждения инфраструктуры.

Зеленский отметил, что несмотря на массированные обстрелы, силы противовоздушной обороны продолжают работать над уничтожением воздушных целей, которые остаются опасными.

Президент показал последствия атаки по Запорожью, Одессе и Харькову: смотрите фото

Президент также отметил, что такие удары можно остановить только через усиление международного давления на Россию. Он призвал к новым санкциям, запрета доступа агрессора к компонентам, которые используются для производства оружия, а также к предоставлению Украине большего количества вооружения. Зеленский подчеркнул, что решимость мира должна быть непоколебимой.

Атаки по Украине 25 ноября