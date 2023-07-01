Оккупанты снова обстреляли дома в Херсоне: под ударом оказались дети

Российская армия снова обстреляла Херсон. Женщина и двое детей получили серьезные ранения.

Днем 1 июля оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом.

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Оккупанты снова атаковали Херсон

Россияне обстреляли Херсон из артиллерии около 10:10 1 июля. Один из снарядов попал в жилой дом. Правоохранители принимают все меры, чтобы зафиксировать преступление, которое совершила российская армия.

Что известно о раненых

В результате попадания снаряда в жилой дом травмирована женщина и двое детей. Ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь. Детей госпитализировали в больницу.

Оккупанты сменили тактику обстрелов на Юге

1 июля Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге Украины россияне выискивают новую тактику. Оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами и ударными БПЛА типа "Ланцет". Она считает, что такие действия оккупантов могут быть связаны с нехваткой боеприпасов. Обстрелы из артиллерии происходят, но значительно реже.

30 июня она предупредила, что учащение активности вражеской разведывательной авиации может означать, что россияне ищут новые цели для атак.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – часть 1 статьи 438 УК Украины.