Оккупанты снова обстреляли дома в Херсоне: под ударом оказались дети
1 июля 2023, 13:31Читати новину українською
Источник:Херсонская областная прокуратура
Российская армия снова обстреляла Херсон. Женщина и двое детей получили серьезные ранения.
Днем 1 июля оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом.
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Оккупанты снова атаковали Херсон
Россияне обстреляли Херсон из артиллерии около 10:10 1 июля. Один из снарядов попал в жилой дом. Правоохранители принимают все меры, чтобы зафиксировать преступление, которое совершила российская армия.
Что известно о раненых
В результате попадания снаряда в жилой дом травмирована женщина и двое детей. Ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь. Детей госпитализировали в больницу.Важно. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – часть 1 статьи 438 УК Украины.
Оккупанты сменили тактику обстрелов на Юге
- 1 июля Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге Украины россияне выискивают новую тактику. Оккупанты вернулись к атакам управляемыми авиабомбами и ударными БПЛА типа "Ланцет". Она считает, что такие действия оккупантов могут быть связаны с нехваткой боеприпасов. Обстрелы из артиллерии происходят, но значительно реже.
- 30 июня она предупредила, что учащение активности вражеской разведывательной авиации может означать, что россияне ищут новые цели для атак.