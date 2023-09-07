Россия обстреляла Херсон и попала в одну из квартир девятиэтажки

Жилой квартал Херсона оказался под обстрелом российских оккупантов. Спасатели позже показали последствия этой атаки.

Херсон еще раз оказался под обстрелом со стороны России. На этот раз оккупанты ударили по жилой многоэтажке.

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Подробности атаки на Херсон

Российский снаряд попал в квартиру девятиэтажки. Это произошло в четверг, 7 сентября. К счастью, на момент атаки в этом жилище никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.

В результате обстрела в одной из комнат этой квартиры произошло возгорание. Спасатели быстро добрались до здания и ликвидировали пожар. К его тушению привлекли 13 пожарных и 4 единицы техники.

Последствия российской атаки в Херсоне / Фото ГСЧС Украины



Россия постоянно терроризирует Херсон