Россия обстреляла Херсон и попала в одну из квартир девятиэтажки
Источник:ГСЧС
Жилой квартал Херсона оказался под обстрелом российских оккупантов. Спасатели позже показали последствия этой атаки.
Херсон еще раз оказался под обстрелом со стороны России. На этот раз оккупанты ударили по жилой многоэтажке.
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Подробности атаки на Херсон
Российский снаряд попал в квартиру девятиэтажки. Это произошло в четверг, 7 сентября. К счастью, на момент атаки в этом жилище никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.
В результате обстрела в одной из комнат этой квартиры произошло возгорание. Спасатели быстро добрались до здания и ликвидировали пожар. К его тушению привлекли 13 пожарных и 4 единицы техники.
Последствия российской атаки в Херсоне / Фото ГСЧС Украины
Россия постоянно терроризирует Херсон
- Так, недавно оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по детскому саду. В результате ударная волна сломала окна в многоэтажках, а люди получили ранения.
- Ранее российские захватчики обстреляли центральные улицы города. Они попали по образовательному учреждению и территории больницы, из-за чего 3 человека получили ранения. Среди пострадавших есть мужчина, который лечился после инсульта.
- Напомним, в День Независимости россияне тоже обстреливали Херсон. Они били по центру и ранили маленького ребенка. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с поврежденными руками, ногами и спиной.