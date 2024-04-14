Помним поддержку Зеленского: Россия цинично отреагировала на иранские обстрелы Израиля

Ночью Тегеран нанес массированный удар по еврейскому государству, выпустив сотни ракет и дронов. Посол Израиля в России призвала страну-агрессора осудить действия Ирана, впрочем, получила наглый ответ от Марии Захаровой.

Так, посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает, что Москва осудит иранское нападение. Ответ страны – агрессора “удивил” цинизмом.

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Почему Россия молчит

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова в своем телеграмм-канале обратилась к Симоне с упреком, что, мол, Израиль почему-то никогда не осуждал удары Киева по территории страны – агрессорки.

Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я,

– бесстыдно подчеркнула российский дипломат.

Захарова отметила, что, зато, в ее памяти хорошо запечатлелись регулярные заявления Тель-Авива в поддержку действий Владимира Зеленского.

Напомним, что в последнее время Россия и Иран усилили военное сотрудничество. Тегеран поставляет Кремлю оружие, в частности дроны, которыми тот регулярно убивает украинцев.

Иран ударил по Израилю