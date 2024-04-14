Помним поддержку Зеленского: Россия цинично отреагировала на иранские обстрелы Израиля
Ночью Тегеран нанес массированный удар по еврейскому государству, выпустив сотни ракет и дронов. Посол Израиля в России призвала страну-агрессора осудить действия Ирана, впрочем, получила наглый ответ от Марии Захаровой.
Так, посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает, что Москва осудит иранское нападение. Ответ страны – агрессора “удивил” цинизмом.
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Почему Россия молчит
Пресс-секретарь МИД Мария Захарова в своем телеграмм-канале обратилась к Симоне с упреком, что, мол, Израиль почему-то никогда не осуждал удары Киева по территории страны – агрессорки.
Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я,
– бесстыдно подчеркнула российский дипломат.
Захарова отметила, что, зато, в ее памяти хорошо запечатлелись регулярные заявления Тель-Авива в поддержку действий Владимира Зеленского.
Напомним, что в последнее время Россия и Иран усилили военное сотрудничество. Тегеран поставляет Кремлю оружие, в частности дроны, которыми тот регулярно убивает украинцев.
Иран ударил по Израилю
- 1 апреля Израиль ударил по дипучреждению Ирана в Сирии. Тегеран пообещал отомстить Тель-Авиву.
- 12 апреля вечером приспешница Ирана ливанская Хезболла атаковала еврейское государство десятками ракет.
- Впрочем, в западных странах, а также в США предупредили, что главный ответ Ирана еще впереди.
- Так, ночью 14 апреля Тегеран выпустил по Израилю более 180 дронов и более 100 ракет.
- В ЦАХАЛ рассказали о последствиях атаки. Иранские средства воздушного поражения нанесли незначительный ущерб военной базе.
- Большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны большой дальности Arrow. Подавляющее количество удалось сбить за пределами воздушного пространства Израиля.
- Известно, что из-за одного из ударов в Негеве пострадала молодая девушка от падения обломков.
- В свою очередь премьер Израиля Нетаньяху готовится к мести Ирану.
- По сообщению СМИ, Байден сказал Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.
- В Украине тем временем назвали поведение Ирана абсолютно неприемлемым и безответственным.