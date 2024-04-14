Так, посол Ізраїлю в Росії Симона Гальперін заявила, що Тель-Авів очікує, що Москва засудить іранський напад. Відповідь країни – агресорки "здивувала" цинізмом.
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Чому Росія мовчить
Речниця МЗС Марія Захарова у своєму телеграм-каналі звернулася до Симони із закидом, що, мовляв, Ізраїль чомусь ніколи не засуджував удари Києва по території країни – агресорки.
Симона, нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоча б один удар київського режиму по російських регіонах? Не пам’ятаєте? І я,
– безсоромно наголосила російська дипломатка.
Захарова зазначила, що, натомість, в її пам'яті добре закарбувалися регулярні заяви Тель-Авіва на підтримку дій Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що останнім часом Росія та Іран посилили військову співпрацю. Тегеран постачає Кремлю зброю, зокрема дрони, якими той регулярно вбиває українців.
Іран вдарив по Ізраїлю
- 1 квітня Ізраїль вдарив по дипустанові Ірану у Сирії. Тегеран пообіцяв помститися Тель-Авіву.
- 12 квітня увечері поплічниця Ірану ліванська Хезболла атакувала єврейську державу десятками ракет.
- Втім, у західних країнах, а також у США попередили, що головна відповідь Ірану ще попереду.
- Так, вночі 14 квітня Тегеран випустив по Ізраїлю понад 180 дронів та понад 100 ракет.
- У ЦАХАЛ розповіли про наслідки атаки. Іранські засоби повітряного ураження завдали незначної шкоди військові базі.
- Більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони великої дальності Arrow. Переважну кількість вдалося збити за межами повітряного простору Ізраїлю.
- Відомо, що через один із ударів у Негеві постраждала молода дівчина від падіння уламків.
- Своєю чергою прем'єр Ізраїлю Нетаньягу готується до помсти Ірану.
- За повідомленням ЗМІ, Байден сказав Нетаньягу, що США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану.
- В Україні тим часом назвали поведінку Ірану абсолютно неприйнятною та безвідповідальною.