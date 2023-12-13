Из-за ракетного удара в Киеве эвакуировали многоквартирный дом
Источник:Сергей Попко
Ночью россияне атаковали Киев. В Днепровском районе из дома пришлось эвакуировать жителей.
Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что в Днепровском районе Киева дом настолько поврежден, что пришлось эвакуировать жителей.
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В Киеве эвакуировали дом
В Днепровском районе в результате падения обломков зафиксировано повреждение фасада дома. Также загорелся седьмой этаж. Возгорание возникло на площади 2 квадратных метра.
По словам Попка, спасены 15 человек, из которых 4 детей. На месте работают подразделения ГСЧС и бригады медиков.
В Днепровском районе, где было зафиксировано повреждение фасада дома, возгорание на 7-м этаже и проведена эвакуация жителей – локализовано возгорание,
– сообщили в КГГА.
Спикер КВМА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона добавил, что эксперты должны провести анализ состояния здания, в том числе разрушены ли опорные конструкции. Только после этого станет ясно, можно ли заселить в дом его обитателей. Так что пока это спрогнозировать сказать сложно.
Что известно о пострадавших
По словам Попка, в Киеве много пострадавших. Он рассказал, что в основном травмы связаны с порезами от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон. Всем пострадавшим медики оказывают медицинскую помощь.
Последствия обстрела Киева
- Около 3 ночи в Киеве внезапно раздались взрывы, после чего в городе объявили воздушную тревогу
- Известно, что в столицу летели 10 целей по баллистической траектории. Их всех сбило зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил.
- Мониторинговые каналы заявили, что враг мог использовать баллистические ракеты "Искандер-М". Однако в Воздушных силах подчеркнули, что тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.
- Известно, что в результате атаки в столице зафиксирован 51 пострадавший, из них 6 детей. Самой старшей раненой – 80 лет, самой молодой – 5 лет.