Почему россияне атаковали Украину во время визита африканской делегации: Ступак назвал 2 причины

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву прямо во время визита лидеров африканских стран. Есть две версии, почему захватчики совершили такую глупость.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, визит африканской делегации не заставил оккупантов отказаться от обстрела.

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Это было несколько неожиданно, ведь многие страны Африки соблюдают так называемый "нейтралитет" или даже симпатизируют России.

Почему Россия обстреляла Киев

По мнению Ступака, есть две версии, почему оккупанты решили обстрелять Киев именно в этот день. Хотя, конечно, искать логику в действиях россиян сложно.

Первый вариант – они это сделали совершенно осознанно. Так оккупанты хотели продемонстрировать лидерам африканских стран, что они держат Киев в страхе и что их оружие "невероятно мощное". Хотя ясно, что это не так.

Силы ПВО сбили во время атаки 12 ракет . Известно об уничтожении 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов".

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Другая версия, которая, вероятно, более близка к правде – военное командование оккупантов практически не имеет контакта с политическим руководством России. Они могли не знать, что в Киеве находится африканская делегация.

У военных был план забрасывать ракеты. Вот они и сделали это. А то, что приехали иностранные лидеры… Это как подрыв Каховской ГЭС. Взорвали, но не подумали, что Крым со временем может остаться без воды, а ЗАЭС – без охлаждения. Последний вариант – наиболее дееспособный,

– заметил Ступак.

Визит африканской делегации в Киев: коротко